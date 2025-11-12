Compañeros de diputada Jacqueline Fernández prefieren no emitir juicios sobre caso de su expareja

La expareja de la diputada Jacqueline Fernández, Esteffani José "Ethian" Vásquez Amarante, fue arrestada el pasado viernes por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) luego de que el país recibiera una solicitud de extradición de Estados Unidos por su supuesta participación en el tráfico de cocaína.

Tras esta información ser revelada y confirmada por los medios de comunicación, la representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia La Romana se desligó de las alegadas acciones delictivas de Vásquez, asegurando que desde “hace un tiempo” había iniciado el proceso de separación.

Esta situación ha provocado una ola de señalamientos realizada por la dirigencia política opositora.

Sin embargo, de responder a estos planteamientos se exceptuaron los otros cuatro congresistas que comparten provincia con la diputada Jacqueline Fernández, quienes prefirieron no emitir “juicios de valor” sobre el procedimiento judicial de Vásquez.

“No hubo sospechas”

Uno de estos es el diputado de la bancada del partido político Fuerza del Pueblo (FP), Carlos de Pérez, quien simplemente optó por recordar la presunción de inocencia que tiene la ciudadanía cuando se le imputa la comisión de un delito. No obstante, aclaró que, “a diferencia del PRM”, él cree en este derecho sin importar la organización política que esté involucrada.

“Como abogado creo en la presunción de inocencia como un principio cardinal del derecho. A diferencia del PRM, yo creo en la presunción de inocencia relativa a todas las personas, no solo cuando son del partido en el que milito”, dijo De Pérez al ser entrevistado este miércoles por periodistas de este medio.

El senador Eduard Espíritusanto, también de la FP, aseguró que la dirigencia política de esa demarcación nunca tuvo sospechas sobre la posible vinculación de Vásquez con actos delictivos. Pero, dijo haber recibido información de que la estructura perremísta sí tuvo algunas preocupaciones en el pasado.

“Algunos miembros de otros partidos y el PRM había señalado que la primera vez que ella aspiró a regidora había evidencia… ellos tenían algunas dudas. Nosotros en ningún momento hemos visto alguna muestra que podamos decir que tienen alguna culpabilidad”, manifestó Espiritusanto.

Compañeros del PRM

El diputado Wandy Batista, compañero de Fernández por pertenecer a la misma localidad y bancada, respondió a las preguntas de este medio, indicando que no emitiría juicios de valor sobre el caso.

“Yo como abogado, prefiero respetar los procesos judiciales que están en curso, sin tener un conocimiento pleno de la acusación, no me gustaría emitir juicios”, dijo.

Asimismo, su colega de bloque político, el diputado Eugenio Cedeño, respondió a las preguntas de este medio, precisando que se limita a remitirse a las informaciones oficiales suministradas por las autoridades del país, ya que considera que no es oportuno “abundar” sobre este hecho.

“Yo me remito hasta este momento a lo que hayan dicho las autoridades nacionales, encargadas de la persecución. No puedo acusar, con respecto a ese caso en particular, lo mejor es no abundar y esperar que los acontecimientos judiciales sean los que hablen”, declaró Cedeño.

“No tengo más comentarios, no puedo comentar nada en este momento (porque) no creo que sea oportuno”, insistió durante la conversación desarrollada con el reportero.

Depuración en los partidos

El senador Espiritusanto también calificó en sus declaraciones de lamentable los nexos que han surgido del Gobierno y el PRM con el narcotráfico, razón por la cual exhortó a los integrantes del sistema de partidos a mejorar los mecanismos de depuración para evitar la participación política de delincuentes.

“Es lamentable lo que voy a decir, no me gusta hacer leña del árbol caído, pero le han caído todos los peritos encima al Gobierno en base a ese sector (el narcotráfico). Ningún partido político, ni gobierno está exento de que le suceda lo que le está sucediendo al PRM ahora mismo. Pero, es lamentable, todos los días cae uno del Gobierno…”, resaltó.

Aplazan

"Ethian" Vásquez, expareja de la diputada Jacqueline Fernández, fue citado para el 18 de noviembre a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción y el pedimento de extradición realizados por Estados Unidos en su contra.

De acuerdo con los documentos judiciales estadounidenses, Vásquez habría vendido al menos 5 kilogramos de cocaína a un agente encubierto, razón por la cual es requerido por una Corte Federal de Puerto Rico. Por la venta de la sustancia, este supuestamente recibió más de dos millones de dólares.