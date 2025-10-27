Senado aprueba cambiar nombre de circunvalación SD y avenida Ecológica

El Congreso Nacional concluyó este lunes el trámite legislativo de un proyecto que cambiaría el nombre de la autopista Circunvalación de Santo Domingo y la avenida Ecológica.

Tras declararlo de urgencia y sin haberlo sometido al estudio de una comisión, el Senado de la República aprobó este lunes la pieza en dos sesiones extraordinarias, celebradas de manera consecutiva.

En caso de que el Poder Ejecutivo promulgue esta ley, la Circunvalación Santo Domingo sería transformada en Profesor Juan Bosch, mientras que la vía Ecológica pasaría a ser nombrada en honor a José Francisco Peña Gómez.

La pieza no fue sometida al procedimiento rutinario a petición del senador Aneudys Ortíz. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, motivó la moción, indicando que era "por tratarse" de estas personalidades reconocidas en el país.

El autor del proyecto de ley es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien considera que es "deber del Estado reconocer y promover a aquellos hombres y mujeres que han trascendido en la sociedad".

"Han transmitido valores auténticos y sirven de ejemplo para el fortalecimiento de las presentes y futuras generaciones", estableció en los considerandos del documento, argumentando por qué es necesario resaltar los nombres de los extintos políticos dominicanos.

Ejecución

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sería la institución encargada de señalizar las infraestructuras viales, así como colocar las tareas con los nuevos nombres de identificación.