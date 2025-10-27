Por segunda ocasión, Senado aplaza aprobación del Código Procesal Penal

Luego de que fuese aprobado en primera discusión el pasado 9 de octubre, el proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal del país no ha podido avanzar en el Senado de la República.

La pieza tiene el objetivo de acatar la sentencia emitida el 9 de diciembre de 2024 por el Tribunal Constitucional (TC), la alta corte le estableció al Congreso Nacional la necesidad de aprobar nuevamente el conjunto de leyes procesales, ya que si no lo hacía en menos de un año, este marco quedaría derogado.

El dictamen declaró inconstitucional el trámite legislativo aplicado durante su conocimiento en 2015.

Esto significa que el Estado dominicano se vería obligado a retroceder hacia el 2002, debido a que es la fecha del último código procesal aprobado de manera correcta por los congresistas.

Sin embargo, el surgimiento de más observaciones y la realización de diversas correcciones al documento aún no han permitido su envío hacia la Cámara de Diputados.

Tras su aprobación en primera discusión, la Cámara Alta decidió regresarlo el pasado 16 de octubre a la comisión permanente de Justicia y Derechos Humanos, a petición del presidente senador Antonio Taveras, otorgándole un plazo de una semana para presentarlo al pleno.

No obstante, durante las dos sesiones siguientes a esa fecha, los representantes aseguraban momentos antes de ingresar al hemiciclo que el proyecto de ley sería aprobado en esas ocasiones.

Pero, finalmente, no era incluido en la agenda del día.

"Pensamos, Dios mediante, ya todo está listo, me informa el presidente de la comisión de Justicia, que en el día de hoy ya nosotros vamos a conocer en segunda discusión para enviarlo a la Cámara de Diputados", estas fueron las declaraciones expresadas este lunes por la presidencia del órgano, Ricardo de los Santos.

Al igual que De los Santos, otros representantes han vaticinado la requerida aprobación, sin que esta finalmente sea alcanzada.

El periodo delimitado por el TC culmina el próximo 11 de diciembre a las 12:00 de la noche.

"Mañana será aprobado"

El senador Taveras Guzmán precisó que esperan presentarlo en la sesión convocada para este martes, después de terminar la fase de ajustes en la redacción.

"Mañana es, con Dios por delante, ya está convocado el Senado...", dijo el representante al indicar que las fuertes lluvias de la tormenta tropical Melissa también fueron una causa de impedimento para la continuidad de las labores en la comisión.

Al ser recibido por los diputados, estos deberán conocerlo en dos discusiones antes de enviarlo a la Consultoría Jurídica del Gobierno para su promulgación.

Código Penal

El pasado 3 de agosto, el Poder Ejecutivo promulgó lo que será a partir de ese mismo mes del próximo año la “transformación” del Código Penal para los dominicanos.

Es por esta razón que la comisión, según dijo Taveras, también está concentrada en adecuar la propuesta del Código Procesal Penal a la nueva ley sancionadora.