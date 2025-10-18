Banderas frente al Congreso Nacional no odean a media asta pese a duelo nacional

Tras el fallecimiento del político Vicente Sánchez Baret, este sábado fue declarado día de duelo oficial por el presidente Luis Abinader. Sin embargo, las banderas de la fuente Centro de los Héroes no ondean a media asta, como fue establecido.

Abinader oficializó el duelo mediante el decreto 608-25, el cual establece en su artículo tres que la Bandera Nacional ondee a media asta durante la fecha señalada, en los recintos militares y edificios públicos en todo el territorio nacional.

Las banderas que rodean la fuente ubicada justo en frente del Congreso Nacional, donde el mandatario y los congresistas rindieron honras fúnebres a ex senador Sánchez Baret, fueron izadas a tope.

Esto en incumplimiento al decreto del Poder Ejecutivo.

A la salida del féretro del Congreso Nacional, las banderas de la antigua fuente de la “Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre” no ondeaban a media asta.

Vicente Sánchez Baret donde se desempeñó como senador por la provincia Sánchez Ramírez en los períodos 1986-1990, 1994-1998 y 1998-2002.

Su trayectoria política y de servicio público es considerada como intachable, dejando un legado de honestidad, transparencia, democracia y justicia social en favor del desarrollo nacional, pero sobretodo de su provincia, Sánchez Ramírez.

Vicente Sánchez Baret estuvo casado con Yadira Henríquez, exdirectora del Plan Social de la Presidencia, con quien procreó tres hijos, Flory, Yessika y el actual diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Vicente Sánchez Henríquez.