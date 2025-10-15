Omar Fernández exige cumplir la ley y liberar de impuestos salarios de hasta RD$52,000

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, requirió este lunes que se libere de impuestos los salarios hasta los RD$52,000 tal como establece el código tributario.

A través de un video colgado en redes sociales, Fernández advirtió que el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2026, presentado por el Gobierno y actualmente en conocimiento del Congreso Nacional vuelve a dejar sin efecto, por sexto año consecutivo, la indexación del salario exento del impuesto sobre la renta que se sitúa desde entonces hasta RD$34,685.

El legislador advirtió que la economía de más de 300,000 trabajadores dominicanos se ven afectados por la pérdida de poder adquisitivo.

“Estamos hablando de una diferencia de RD$17,244 que se le saca directamente del bolsillo a los dominicanos que más lo necesitan”, denunció.

Fernández sostuvo que el costo promedio de la canasta básica se sitúa en RD$46,716 pesos, por lo que, con esta medida, el Gobierno le arrebata una canasta básica al año a cada trabajador dentro de este rango salarial.

El congresista instó al Ejecutivo a cumplir la ley y descongelar la escala salarial exenta del Impuesto sobre la Renta, adecuándola al nivel que corresponde según la inflación acumulada.

“Lo que propongo es muy simple: que el Gobierno cumpla la ley. Que dé un respiro a las familias dominicanas que hoy enfrentan el costo de la vida con cada vez menos ingresos reales”, concluyó Fernández.