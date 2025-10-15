Diputados estudian permitir a ciudadanos ejercer el voto con la licencia de conducir y el pasaporte

La Cámara de Diputados estudia una iniciativa que busca modificar la ley 20-23 del Régimen Electoral para permitirles a los ciudadanos participar en los sufragios del país, presentando la licencia de conducir y el pasaporte dominicano.

El proyecto de ley presentado por el diputado Félix Michell busca agregar estas dos modalidades de identificación a la establecida en la actualidad dentro del marco legislativo, el cual únicamente permite la utilización de la cédula para ejercer el voto.

Sin embargo, la pieza precisa que en el caso de utilizarse estos documentos, el votante deberá firmar un formulario de declaración jurada “confirmando la veracidad de su identidad”.

Estas variaciones, realizadas al artículo 241 del documento, indican que la Junta Central Electoral (JCE) estaría encargada de garantizar la integridad y seguridad del proceso de identificación2 con documentos distintos al uso de la cédula de identidad y electoral”.

“(La JCE deberá) deberá realizar campañas informativas para educar a los votantes sobre los documentos aceptables para el ejercicio del derecho al voto y el proceso de verificación de la identidad del elector”, precisa uno de los párrafos agregados.

Este proyecto de ley fue enviado a la comisión de diputados encargada de los asuntos sobre la Junta Central Electoral, para luego ser sometido a dos discusiones dentro del hemiciclo. En caso de ser aprobada, entraría en vigencia de manera inmediata.

“Garantía para los dominicanos”

Según considera el diputado Michell, “es oportuno” que la ley pueda ofrecer alternativas viables para la identificación de los votantes, “asegurando que ningún ciudadano se quede sin ejercer su derecho al voto por la pérdida o extravío temporal o definitivo de la cédula de identidad electoral”.

El representante de la circunscripción 3 de Santiago, a través de la Fuerza del Pueblo (FP), entiende que esto serviría como una solución para los ciudadanos cuando la cédula no esté disponible, como está sucediendo en la actualidad.

“La vigente legislación de régimen electoral debe permitir a los ciudadanos ejercer su derecho al voto con documentos alternativos válidos y seguros al vigente de la cédula de identidad y electoral, adaptándose a las necesidades y realidades actuales de la población”, expresa en los considerandos de la pieza.