Diputado Luis Báez denuncia retiro de su seguridad; y responsabiliza al director Policía Nacional

Tras denunciar supuestas irregularidades y atropellos que están cometiendo agentes en el país, el diputado Luis Báez del Partido Revolucionario Moderno (PRM) señaló al director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, como el responsable de “lo que le pueda suceder”.

Báez aseguró ayer ante reporteros que los miembros de esa entidad se han dedicado a cometer abusos en contra de ciudadanos inocentes, alegando, además, que la entidad se habría convertido en “un cuerpo de sicarios que matan gente a sueldo”.

Horas después, el representante de la provincia Peravia publicó un video en sus redes sociales en el cual indicó que el mayor general Guzmán Peralta decidió citar a los miembros policiales asignados para su seguridad.

Es por esta razón que pidió la atención del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; y el primer mandatario Luis Abinader, asegurando que el director policial tomó la medida inmediata de retirarle su equipo de seguridad.

"Al presidente Abinader y a la provincia Peravia, cualquier cosa que me pueda pasar o a mi familia, yo quiero hacer responsable al director de la Policía Nacional de cualquier cosa que me pasé, (quien) ha tomado una medida inmediata de dejarme sin el cuerpo de seguridad", dijo en su cuenta de Instagram.

Denuncia

El congresista representante del partido de Gobierno alega que la extensión departamental de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en la provincia Peravia “no sirve”.

“Va una gente seria a hacer una denuncia y fácilmente termina preso, sin embargo, cuando uno denuncia a un delincuente, ¿qué hace la policía? Pide todas las pruebas… al final lo que hace es que lo despacha, a un delincuente confeso…”, dijo durante una conversación con periodistas en la sede del Congreso Nacional.

Báez mencionó que hace dos meses divulgó en la opinión pública otra denuncia sobre una ola delictiva registrada en su región, no obstante, las comunidades no han visualizado todavía una reducción de estos casos.

El diputado perremeísta le pidió al presidente Abinader destituir a Guzmán Peralta de la Dirección General de la Policía, debido a su inacción ante los constantes señalamientos realizados en contra de los agentes.

“¿Hasta cuándo el presidente de la República va a mantener este jefe de la Policía Nacional que no ha remeneado la mata en ninguna de las direcciones regionales de las provincias de la República Dominicana?”, preguntó al emitir sus declaraciones en frente de la prensa.