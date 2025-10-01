Reforma laboral: quien tenga “contacto con niños” en su oficio deberá someterse a pruebas antidopaje

Los representantes del Senado de la República lograron aprobar nuevamente en primera discusión el proyecto que busca reformar la Ley 16-92, luego de que perimiera en julio al concluir la pasada legislatura ordinaria.

La pieza favorecida por los legisladores no alteró, hasta el momento, la cesantía laboral contemplada en el conjunto de leyes vigente. Sin embargo, adicionan otras disposiciones que tienen el objetivo, según aseguran los congresistas, de adecuar el marco regulatorio laboral, permitiéndole estar actualizado a las nuevas necesidades del país.

Es por esto que la comisión especial del Senado decidió agregar en el artículo 44, moción que fue acogida, una nueva responsabilidad con la que deberán cumplir los trabajadores: realizarse pruebas antidopajes.

Según el informe final votado en el hemiciclo por los senadores, los trabajadores que se dediquen a labores de seguridad, operación de maquinarias o equipos peligrosos, transporte público, así como quienes tengan contacto con niños, enfermos u otras poblaciones vulnerables, “tendrán la obligación de someterse” a estas pruebas detectoras de estupefacientes.

Pero, esta no especifica la periodicidad con la cual debe ser realizado este procedimiento, ni a quién tendría que ser entregado. Además, tampoco delimita las sanciones en caso de incumplimiento a esta obligación.

Mientras tanto, los representantes de la Cámara de Diputados están a la espera de que la Cámara Alta logre favorecerla en segunda discusión para recibir el proyecto de ley, donde podría ser nuevamente estudiado por una comisión.

Drogas en conductores

La Ley 63-17 que regula de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contiene en la actualidad dentro de su contenido un apartado que tiene el objetivo de impedir la circulación de conductores, bajo los efectos de narcóticos y alcohol.

Precisamente, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desarrolló en agosto de este año un operativo preventivo que permitió identificar a 37 choferes que se movilizaban a través del parque vehicular, tras haber utilizado algún químico ilegal. Estos trabajan en paradas de autobuses situadas en, su mayoría, el interior del territorio nacional. Las consecuencias de este hallazgo comprenden, desde la suspensión, hasta la eliminación de la licencia, de acuerdo con lo dictado por la ley, junto a la imposición del pago de una multa de cinco a 10 salarios mínimos del sector público.

Accidentes de tránsito

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2021 señala a los accidentes de tránsito como la principal causa de muerte en el país, luego de que contabilizaran 27,4 casos, por cada 100,000 habitantes, convirtiéndolo en uno de los más peligrosos en la región.