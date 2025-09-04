Diputados reiteran defensa al PLD y a Danilo Medina; aseguran "Maxy Montilla debe ir a la cárcel"

Representantes de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados reafirmaron este jueves su respaldo al expresidente Danilo Medina, tras la culpabilidad por corrupción gubernamental que arrastran integrantes de su familia.

Aunque defienden a la organización política morada de cualquier acusación, desligándola de irregularidades administrativas registradas durante su paso por el Poder Ejecutivo, varios diputados peledeístas están convencidos de lo siguiente: "Maxy Montilla debe ir a la cárcel".

Esto, luego de que Montilla firmara un acuerdo con el Ministerio Público para admitir su culpabilidad y devolver al Estado alrededor de 3,000 millones de pesos.

Así lo expresó el vocero, legislador Gustavo Sánchez, quien recordó que la comisión de ese delito corresponde a un proceso judicial penal, por lo cual Montilla debe también ser enviado al cumplimiento de prisión.

"El expresidente Medina fue abusado por sus familiares. Esto debe traducirse en una condena penal, Maxy (Montilla) debe ir a la cárcel...", dijo al ser entrevistado por reporteros en el Congreso Nacional, haciendo referencia también a Alexis Medina, su hermano, quien fue condenado a siete años de prisión por incurrir en actos de corrupción.

El diputado del PLD, Charlie Mariotti, entiende que si se admite culpabilidad de un hecho penal la sanción no puede ser únicamente civil o económica.

"(Sobre todo en) un hecho como este lacera la constitucionalidad y la confianza en el Estado dominicano", dijo.

Es por estas razones que Mariotti considera que la sentencia de culpabilidad del hermano de la exprimera dama, Cándida Montilla, debe ir acompañada de sanciones penales.

"La responsabilidad penal es individual y el que hizo lo mal hecho tiene que cumplir las consecuencias. El fin de la pena no solo es la reinserción, sino también pagarle a la sociedad el daño cometido", precisó.

No obstante, entienden que las personas condenadas por integrar entramados de corrupción durante los dos mandatos del expresidente Medina no vinculan directamente al PLD, ya que no son dirigentes, ni militantes.

"Los cercanos y familiares al expresidente Medina ninguno milita en el PLD. Los que han confesado que violan la ley son simplemente familiares de Danilo, pero ninguno tiene responsabilidad política dentro del partido", dijo Sánchez.

“Soy un hombre honesto”

Mientras tanto, el exmandatario Medina se definió como un hombre honesto, alegando que únicamente se dedicó a servir durante su paso por la función pública.

"Yo soy un hombre honesto a toda prueba, porque yo fui un servidor", dijo esta mañana durante una entrevista en el programa radial "Sol de la Mañana", que se transmite por Zol 106.5 FM.

Medina dijo que nunca le pidió a un funcionario responsable de una institución que le asignara una obra a alguien, "ni familia, ni amigos, ni a nadie. Porque si no la pedía para mí, ¿por qué tenía que pedirla para otro? No lo hice nunca, nunca jamás".

Al reaccionar sobre la decisión de Montilla, quien colaborará con el órgano persecutor revelando que entregará miles de millones de pesos y testificando en contra de los implicados que “estafaron” al Estado, el exgobernante aclaró que sus relaciones con el imputado solo eran “relaciones cordiales”.

"Mi vinculación con Maxy únicamente es que él es medio hermano de mi esposa y en ese sentido es mi cuñado, pero más allá, Maxy ha tenido su vida independiente y yo, la mía, nunca me ha pedido favores, lo veía muy poco", manifestó el presidente del PLD.

Según las declaraciones ofrecidas a los comunicadores, Montilla le habría dicho a Medina que aceptó realizar el acuerdo con el órgano judicial para poder estar “tranquilo en libertad”. Pero, Medina considera que Montilla siempre estará detrás de las rejas de la sociedad, “y eso es absolutamente incomparable”.

“Yo no creo que debiste haber hecho ese acuerdo, pero como tú no me pediste mi opinión, yo no tengo por qué exigirte que me la des, porque tú no me debes porque darme ninguna opinión; esa fue tu decisión y es tu decisión, pero yo no comparto eso", Esta fue la expresión de Medina dirigida a Montilla.