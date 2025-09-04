Comisión del Senado ante llamado a vigilia de sindicalistas por cesantía: "es un show de mal gusto"

Las confederaciones sindicalistas del país anunciaron este jueves que realizarán una acto de vigilia en las afueras del Congreso Nacional con el objetivo de reitar su defensa a los derechos establecidos en el Código de Trabajo.

Esta sería la segunda ocasión en la cual los representantes de los empleados dominicanos se dirigen hacia la sede del Poder Legislativo para evitar que la cesantía reciba una alteración.

Pero, para la comisión especial de senadores que estudia la propuesta de reforma laboral, las movilizaciones que pretenden realizar los sindicalistas no son más "que un show de mal gusto".

Esto, debido a que, según aseguró el senador presidente de la comisión Rafael Duluc, los congresistas han evidenciado en diversas ocasiones su compromiso con el respeto a las garantías de los asalariados.

"El país no se merece ese tipo de show y espectáculos, el Congreso Nacional no se merece eso. La vez pasada hicieron lo mismo, se lo repetimos y al final tuvieron que reconocer que estaban equivocados", dijo Duluc al ser entrevistado por reporteros en su oficina legislativa.

El representante recordó que el deber de la comisión especial es escuchar todas las propuestas de la sociedad dominicana, incluyendo las realizadas por el sector empresarial con la finalidad de alterar la cesantía.

Aunque Duluc calificó de válidas las recomendaciones de los empleadores sobre este apartado, garantizó que los legisladores no acogerán ninguna iniciativa para afectar a la población.

"Se van a ponderar como se hizo la vez pasada, pero en ningún momento hemos dicho que habrá ningún tipo de modificacion que vaya en perjuicio de los trabajadores. Es injusto, sabiendo (los sindicalistas) que los senadores hemos dicho que la cesantía no será tocada...", resaltó.

Según comunicaron en una rueda de prensa desarrollada esta mañana, los sindicalistas se dirigirán el próximo miércoles a las 3:00 de la tarde hacia la plaza situada frente al Congreso Nacional.

Duluc informó que será en las próximas horas cuando los empresarios entregarán, a través de un documento, las propuestas sobre los cambios a la cesantía.

Hasta el momento, la sociedad solo conoce la opción presentada en meses pasados, la cual "mantiene la cesantía como un derecho" y contempla el establecimiento de un doble tope: un límite de seis años y un máximo de 10 salarios por antigüedad.

Mientras tanto, la comisión aún continúa trabajando en la elaboración del informe que determinará si finalmente los senadores propondrán la aprobación del proyecto de ley.