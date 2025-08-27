Kinsberly Taveras: "Punta Catalina es el desacierto más grande del sistema eléctrico"

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Kinsberly Taveras, criticó este miércoles la Central Termoeléctrica Punta Catalina, al clasificarla como el desacierto más grande del sistema eléctrico dominicano.

“Lo que el PLD muestra como un trofeo y como la panacea del sistema energético dominicano y me refiero a Punta Catalina, para nosotros y para los técnicos que han trabajado en la materia, es el desacierto más grande del sistema eléctrico dominicano”, destacó.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora indicó que citaría los que considera los cinco desaciertos de Punta Catalina, apoyándose en la ciencia. Sin embargo, la diputada no hizo mención de estas.

Estas declaraciones se producen 11 días después de que el presidente, Luis Abinader recorriera las instalaciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, tras la salida de operación de una de las unidades.

"Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, manifestó el jefe del Estado, en ese entonces, al concluir un recorrido por la sala de control de la generadora.

Tras esto, fue reintegrada la unidad dos de Punta Catalina, donde el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) registró una generación de 3,212.54 megas.