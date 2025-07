¿Sesión definitiva? Diputados discutirán este miércoles más de 100 modificaciones al Código Penal

La comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de Código Penal terminó ayer el informe con el cual recomienda acoger las modificaciones consensuadas entre los congresistas y la Procuraduría General de la República (PGR).

A pesar de haberlo concluido, los nueve diputados no pudieron presentarlo en la sesión ante los demás representantes debido a que el documento aún está siendo revisado por técnicos legislativos.

Sin embargo, la redacción firmada por los voceros de las principales bancadas políticas de la cámara baja evidencia un avance en los intentos de transformar el marco penal.

Precisamente, esto significa que este miércoles, pasadas las 11:00 de la mañana, comenzarán los momentos complicados: La discusión de más de 100 propuestas de modificación al proyecto de ley que solo debe ser aprobado en segunda discusión en la cámara baja, para ser conocido en una única lectura en el Senado de la República y entregarlo al Poder Ejecutivo. Luego, podrá estar listo para ser promulgado.

Además, a estas se agrega el “paquete de modificaciones” que presentarán los diputados, de manera individual.

"Los diputados y las diputadas van a ir señalando las modificaciones que tienen, aunque estén contenidas en el informe. Nos ha llegado un paquete de modificaciones", dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sin especificar la cantidad de mociones.

Pacheco reiteró su compromiso con los 189 representantes, con el objetivo de garantizarles su derecho a emitir opiniones sobre las alteraciones que se puedan producir en la pieza del marco penal.

"Preparen sus palomitas de maíz, sus participaciones. Como no hay límite, todavía no puedo asegurar que lo vayamos a votar. Lo que les aseguro es que (este miércoles) mientras tengamos diputados aquí dispuestos, estaremos acá, nadie deje caldero puesto. Nadie venga con prisa", afirmó.

Consensos

A pesar de las diferencias que imperan dentro del Poder Legislativo, los diputados han logrado un consenso a través del cual asumen aprobar el proyecto de ley. Esto, sin importar que no estén conformes con las modificaciones finales.

"Hay algunas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, pero me las voy a reservar porque en los acuerdos a los que se ha llegado no puedo ahora estar externando disgusto...", expresó el diputado Eugenio Cedeño, quien integró la comisión especial que elaboró el informe final.

Grabar a policías

Una de las principales disidencias de la procuradora Yeni Berenice Reynoso con los congresistas fueron los artículos situados a partir del 300, en los cuales están contempladas las garantías de los ciudadanos.

Con relación a la grabación de policías, el diputado Cedeño explicó que este apartado fue incluido, para que la población tenga el derecho de "grabar el allanamiento y arresto".

El diputado Carlos de Pérez, miembro de la comisión especial, aseveró que los agentes del cuerpo policial, al decidir impedirlo, recibirían una sanción.

"Fue agregado un párrafo de garantía: No es posible publicarlo sin la autorización de la persona intervenida", manifestó Cedeño.

Además, los diputados coincidieron en prohibir las requisas del vehículo de una persona "en contra de su voluntad, en ausencia de las causas probables y fuera de los supuestos" establecidos.

Más modificaciones

Otras sugerencias que depositarán los diputados son la eliminación del artículo que permite el tratamiento hormonal voluntario. "Una especie de castración química con el consentimiento del acusado", indica un texto compartido a periodistas de manera extraoficial por representantes. Mantener la imprescriptibilidad de las penas muy graves contra la humanidad, "como por ejemplo homicidio, desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad", entre otras.

Los diputados pretenden agregar en el artículo 121 la tipificación del ciberbullying, refiriéndose a los hechos registrados en las redes sociales.

Mientras que en el artículo 125 aumentaría la pena de la violencia intrafamiliar de cinco a 10 años. Lo mismo sucedería con el homicidio, el cual sería elevado de cinco a 20 años, teniendo en cuenta que actualmente está penado con cárcel a partir de los tres.

Violación sexual a la pareja

Con relación a la actividad sexual no consentida entre pareja o esposos, penada en el artículo 135, se aumentaría la sanción carcelaria de cuatro a 10, para colocarla de 10 a 20.

En tanto, los diputados evalúan la posibilidad de eliminar el artículo 140, que tipifica el “incesto”. "Porque el incesto está contenido dentro de la agresión sexual, es una cuestión moral, no jurídica. Hay muchísimas familias entre adultos que están casados y tienen hijos. El que atenta sexualmente contra su propio hijo, no está cometiendo incesto, está cometiendo agresión sexual, agravada por ser, además, incestuosa", consideran algunos diputados.

Disparos al aire

Los representantes también pretenden agravar las penas de los disparos al aire de manera imprudente, situadas en el artículo 163. Por otro lado, el artículo 184 sobre la discriminación recibiría un aumento en la pena de 15 días a un año, llegando a dos, hasta tres años.

"Adulteración o falsificación de medicamentos, alimentos y bebida en el artículo 164, se cambió la redacción para poner más grave cuando la falsificación es de medicamento que cuando es de bebidas", concluye la información oficial a la cual tuvo acceso Listín Diario.