Comisión de legisladores posterga análisis del aborto y otros temas conflictivos del Código Penal

Desde la aplicación de una nueva metodología de trabajo, comenzada hace dos semanas, la comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia las propuestas de reforma al Código Penal ha alcanzado la lectura de 251 artículos, partiendo de los más de 400 registrados en el vigente.

Sin embargo, los integrantes de la mesa legislativa no han tenido otra opción que avanzar utilizando un mecanismo particular: colocar en estado de diferidos algunos apartados que generan conflicto.

El presidente de la comisión, senador Santiago Zorrilla, informó que alrededor de 25 artículos fueron dejados sobre la mesa debido al extenso debate provocado en los congresistas.

Aunque no detalló la lista total, Zorrilla afirmó que dentro de esta se encuentra la despenalización del aborto en las tres causales y la determinación del castigo al homicidio involuntario.

La interrupción del feto se realizaría, según proponen diversos sectores de la sociedad y algunos representantes en el órgano legislativo, en tres circunstancias específicas: Cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o existan malformaciones incompatibles con la existencia.

No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó, durante visitas pasadas realizadas a la comisión, que es casi improbable aprobar un nuevo marco penal que contenga este apartado, ya que los diputados y senadores “tienen muy poco ambiente para hacerlo”.

Jet Set y corrupción

Mientras tanto, una de las calificaciones legales delictivas más discutidas actualmente en República Dominicana es el homicidio voluntario. Precisamente, debido al caso Jet Set, una discoteca que colapsó y causó la muerte de 236 personas y cientos de heridos.

Antonio Espaillat, propietario del comercio junto a su hermana Maribel Espaillat, debe ser, según el Ministerio Público, condenado, entre otras cosas, por homicidio involuntario, ya que evidenció una “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al presuntamente no remozar la estructura.

Pero, el artículo 319 de Código Penal de República Dominicana establece únicamente prisión correccional de 3 meses a 2 años para estos casos, sin importar la magnitud del hecho, teniendo en cuenta que tampoco está contemplada la acumulación de pena.

Esta situación continúa generando descontento en una parte de la población. No obstante, el vicepresidente de la comisión, diputado Wendy Batista, adelantó que la posible modificación del artículo antes mencionado no estará sesgada lo ocurrido en el caso Jet Set.

“Lo hemos analizado, pero no con el Jet Set en la cabeza. Lo estamos haciendo como juristas, tenemos que mantener lo que (se hace) en todo el mundo: La persona que le hace daño a otro de manera involuntaria se le trata como un delito mínimo. No es lo mismo el que usa el ánimo de causar un daño, que aquel que solo fue por una imprudencia y, a veces, una simple inobservancia. No podemos dejarnos llevar del Jet Set para sancionar ese delito, sería un grave error”, afirmó el congresista.

A pesar de que la mesa de trabajo aún no ha iniciado los diálogos sobre el tema, algunos diputados consideran necesario colocar en el nuevo conjunto de leyes la “imprescriptibilidad de la corrupción”.

Estos son el vicepresidente, Wandy Batista, y el representante Carlos Sánchez, ambos del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Sin embargo, dijeron estar conscientes de que aún desconocen si existe una unión general para aprobar esta propuesta.

Pero, la pieza aprobada en el Senado de la República, depositada por el legislador Rogelio Genao, pretende limitar hasta 20 años el periodo hábil para que un tribunal pueda condenar estos casos.

Contra el reloj

La comisión bicameral tendrá hasta el 26 de julio para culminar el informe que contenga las recomendaciones de modificación a los distintos artículos y aprobar en dos discusiones en ambas cámaras legislativas. De lo contrario, la reforma al Código Penal pasaría, nuevamente, a una próxima legislatura.

El presidente de la Comisión, Zorrilla, dijo estar seguro de que esto no ocurrirá, ya que están trabajando para enviar en los próximos días al Poder Ejecutivo con el objetivo de lograr su promulgación, lo que será en el futuro el marco penal del país.

Nuevas tipificaciones

Entre los 72 nuevos tipos penales que contempla el documento legislativo del código penal se encuentra el terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancias químicas (ácido del diablo).

Trato cruel inhumano o degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos para fines distinto para la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida.

Participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes, responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días.