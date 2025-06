Listado de congresistas y funcionarios que no han presentado sus declaraciones de bienes

“Le vamos a dar un plazo de 15 días para los que no la han presentado a los diferentes niveles, si no van a ser suspendidos. Y si en 15 días después no lo hacen, van a ser cancelados. Tan claro como eso”.

Con esa firmeza, el presidente Luis Abinader advirtió hace ocho meses a los funcionarios de su gobierno —electos, reelectos y designados por decreto— que debían entregar sus declaraciones juradas de bienes ante la Cámara de Cuentas lo antes posible.

El plazo, sin embargo, venció hace tiempo y cientos de servidores públicos —desde congresistas hasta viceministros— siguen sin cumplir con esa obligación, lo que representa una infracción a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Una lista publicada por la Cámara de Cuentas expone a los funcionarios omisos —ya sea electos por voto popular o designados por decreto— que no han presentado su declaración jurada de bienes, incluyendo también a aquellos que cesaron en sus funciones entre 2024 y abril de 2025.

El martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, advirtió que aquellos diputados que no cumplan con los mecanismos de control establecidos por la Cámara de Cuentas no recibirán su salario correspondiente a julio.

“Este mes la nómina está lista y servida, para el mes que viene, sino han regularizado su declaración, le vamos a retener el pago”, alertó Pacheco.

La ley, promulgada en agosto de 2014, obliga a todo servidor público a declarar su patrimonio dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, reelección o salida del cargo.

La lista es extensa, por lo que en esta primera entrega abordaremos a los funcionarios del ámbito congresual y a quienes ingresaron a la administración pública por designación. Nos enfocaremos específicamente en diputados electos y en cese, senadores en cese y funcionarios en inicio.

La lista no incluye a senadores electos.

No obstante, el domingo pasado, la Cámara de Cuentas informó que al menos 10 senadores actuales no han presentado sus informes patrimoniales, a pesar de la exigencia legal.

A continuación compartimos el listado de la Cámara de Cuentas con los funciones electos y designados que faltan por presentar su declaración jurada.

Diputados electos:

1. Adelso de Jesús Rubén Contreras, diputado de Dajabón por el PRM.

2. Angel María Sánchez Pujols, diputado de San José de Ocoa por el PRM.

3. Brenda Mercedes Ogando Campos, diputada de Azua por el PRM.

4. Carlos José Gil Rodríguez, diputado de Santo Domingo por el PLD.

5. Carlos Morillo Valdez, diputado de San Juan por el PRM.

6. Carmen Leida Escarfuller Morel De Melo, diputada de Peravia por el PRM.

7. Chavely Melina Sánchez Taveras, diputada del Distrito Nacional por el PRM.

8. Eddy Antonio German De Leon, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el PRSC y PRM.

9. Edward Enrique Cruz Asunción, diputado del exterior por el PRM.

10. Enmanuel José Polanco Toribio, diputado del Parlacen por el PRM.

11. Enriqueta Rojas Javier, diputada de Santo Domingo por el PRM.

12. Esmeralda Leudennys Mancebo, diputada del Parlacen por la FP.

13. Estamy Rafaela Colon Tatis, diputada de Santiago por el PRM.

14. Eudy Maldonado de la Cruz, diputado de Santo Domingo por la FP.

15. Eugenio Cedeño Areche, diputado de La Romana por el PRM.

16. Franklin Ramírez de los Santos, diputado de San Juan por el PRM.

17. Franklin Santiago Benjamín White Coplin, diputado del Parlacen por el PRM.

18. Ignacio Aracena, diputado de Santo Domingo por el PRM.

19. Ismael Reyes Cruz, diputado del Parlacen por el PDI.

20. Jheyson Amir García Castillo, diputado de Santo Domingo por el PRM.

21. José Del Carmen Montero Arias, diputado de Barahona por el PRM.

22. José Francisco Peña Guaba, diputado del Parlacen por el BIS.

23. José Luis Rodríguez Hiciano, diputado de Duarte por el PRM.

24. Juana Ramona Castillo, diputada de Santiago Rodríguez por el PRM.

25. Kinsberly Taveras Duarte, diputada de Santo Domingo por el PRM.

26. Lidia Esther Perez De Taveras, diputada de Puerto Plata por el PRM.

27. Margarita María Cedeño Lizardo, diputada del Parlacen por el PLD.

28. Melvin Alexis Lara Melo, diputado de Santo Domingo por el PRM.

29. Mirtilio Santana Santana, diputado del Parlacen por la FP.

30. Namibia Angola Didiez Ogando, diputada del Parlacen por el PDP.

31. Pedro Leónidas Corporán Cabrera

32. Ramón Emilio Gori Taveras, diputado del Parlacen por el PHD.

33. Sergio Moya De La Cruz, diputado del Distrito Nacional por el PRM.

34. Socorro Mercedes Monegro, diputada del Parlacen por la FP.

Diputados en cese:

1. Aida Nilsa López Reyna De Ceballos

2. Congresual Altagracia Martha Perez Campusano

3. Altagracia Yarelys Encarnación Gerónimo

4. Ana María Peña Raposo

5. Ana Mercedes Rodríguez De Aguasvivas

6. Aquilino Serrata Uceta

7. Betty Gerónimo Santana

8. Bienvenido Casado

9. Carlos Alberto Ramírez Filpo

10. Carlos Higinio De Jesús Veras

11. Carlos María García Gómez

12. Carlos Máximo Mejía Abreu

13. Cesar Santiago L De J Rutinel Domínguez

14. Charlene Canaan Cabrera Diputado Cese

15. Congresual Darío De Jesús Zapata Estévez

16. Dionisio De La Rosa Rodríguez

17. Dolores Emilia Fermín Beltrán de Duran

18. Eddy Oscar Montas Guerrero

19. Edirda Yoalis de Oleo Peña

20. Eduardo Hidalgo Abreu

21. Elías Báez de Los Santos

22. Esteban Antonio Cruz

23. Fabiana Tapia Valenzuela

24. Fermín Domingo Guerrero Mateo

25. Fior Daliza Peguero Varela

26. Francisco Antonio Solimán Rijo

27. Franklin Rafael De La Cruz Ramos

28. Gaddis Enrique Corporan Segura

29. Geraldo Antonio Concepción Vargas

30. Gerardo Alfredo Casanova Jiménez

31. Getrude Ramírez Cabral

32. Gilberto Antonio Balbuena Arias

33. Hamlet Amado Sánchez Melo

34. Héctor Darío Feliz Feliz

35. Higinio Antonio Báez Ureña

36. Isabel Jacqueline Ortiz Flores

37. Israel Porfirio Bienvenido Mañón Alcántara

38. Ivannia Rivera Núñez Diputado Cese

39. Jesús Martínez Alberty Diputado Cese

40. José Antonio Alfonseca Suncar

41. José David Perez Reyes Diputado Cese

42. José Francisco Santana Suriel

43. José Francisco López Chávez

44. José Gabriel Liz Reyes Diputado Cese

45. José Miguel Cabrera Diputado Cese

46. José Rafael Hernández Portes Diputado Cese

47. Josefa Altagracia Mejía Macea

48. Josefa Aquilina Castillo Rodríguez

49. Juan Alberto Aquino Montero

50. Juan Julio Campos Ventura

51. Juan Manuel Ventura Ureña

52. Juan Suazo Marte

53. Julio Alberto Brito Peña

54. Leonardo Alfonso Aguilera Quijano

55. Lily Germania Florentino Rosario

56. Lourdes Josefina Aybar Dionisio

57. Lucrecia Santana Leyba

58. Luis Antonio Vargas Ramírez

59. Luis Manuel Henríquez Beato

60. Luis Rafael Sánchez Rosario

61. Lupe Núñez Rosario

62. Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona

63. Manuel Antonio Díaz Santos

64. Manuel Elpidio Báez Mejía

65. Manuel Miguel Florián Terrero

66. Miguel Andrés Gutiérrez Díaz

67. Miguel Angel De Los Santos Figueroa

68. Napoleón López Rodríguez

69. Nelson de Jesús Arroyo Perdomo

70. Nidio Encarnación Santiago

71. Olmedo Caba Romano

72. Orlando Salvador Jorge Villegas

73. Pedro Alejandro Aguirre Hernández

74. Pedro Cesar Mota Pacheco

75. Pedro Tomas Botello Solimán

76. Radhames Camacho Cuevas

77. Rafael Antonio Abel Lora

78. Rafaela Alburquerque de González

79. Ramón Alberto Dorrejo Calvo

80. Ramón Aníbal Olea Mejía

81. Ramón María Ceballo Martes

82. Ricardo Tomas Polanco Reinoso

83. Rosa Amalia Pilarte López

84. Rosa Hilda Genao Díaz

85. Rubén Darío Maldonado Díaz

86. Rudy María Mendez

87. Sandra Herminia Abinader Suero De Prieto

88. Santiago Vilorio Lizardo Diputado Cese

89. Saury Antonio Mota Ramírez Diputado Cese

90. Servia Augusta Familia Echabarria

91. Sócrates Perez Lorenzo

92. Sonia Agüero Morales

93. Tony Raful Tejada

94. Tulio Jiménez Díaz

95. Verónica María Contreras De Jesús

96. Víctor Valdemar Suarez Díaz

97. Yenrry Manuel Acosta Ovalle

98. Ysabel De La Cruz Javier

Senadores en cese:

1. Bautista Antonio Rojas Gómez.

2. David Rafael Sosa Cerda.

3. Iván José Silva Fernández.

4. José Antonio Castillo Casado.

5. José Manuel Del Castillo Saviñon.

6. Lenin Valdez López.

7. Martin Edilberto Nolasco Vargas.

8. Milciades Marino Franjul Pimentel.

9. Ramón Antonio Pimentel Gómez.

10. Valentín Medrano Perez.

11. Virgilio Cedano Cedano.

Funcionarios en inicio:

1. Luis Guillermo Vásquez Martínez, subdirector general de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

2. Alejandro De Jesús Abreu, presidente Consejo Nacional De Drogas.

3. Altagracia de los Santos Brito, encargado de Compras y Contrataciones en el Consejo Nacional para el VIH Sida.

4. Ángela Maritza Arias Castro, directora Hospital Provincial Ramón Matías Mella; Servicio Nacional De Salud.

5. Bienvenido Perez Cuevas, encargado de Compras y Contrataciones Hospital Dr. Jaime Mota.

6. Carlos A. Martínez Collado, subdirector Regional de Investigación, con asiento en la Dirección Regional Este Policía Nacional.

7. Carmen Rossina Guerrero Heredia, viceministra para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio De Cultura.

8. Celestino Augusto Martínez Hernando, subdirector ejecutivo Autoridad Portuaria Dominicana.

9. Celinés Josefina Toribio Almánzar, viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (Mirex) y directora ejecutiva del Instituto Dominicano y Dominicanas en el Exterior (Index).

10. Cesar Andrés Caamaño Díaz, encargado administrativo y financiero (Interno) de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

11. Danilo Valdez Pacheco, director de Logística (A-4) Fuerza Aérea República Dominicana.

12. Dayana Penélope Acosta Russo, encargado de Compras y Contrataciones de la Dirección General De Alianzas Público-Privadas.

13. Eduardo Antonio Jana Piñeyro, miembro del Consejo de Directores Banco De Reservas.

14. Elizabeth Burgos de Amador, subdirectora general Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación.

15. Fernando Augusto Moore Guzmán, viceministro de Planificación y Regulación Técnica del Ministerio De Obras Públicas y Comunicaciones.

16. Fernando Hiram Taveras Rodríguez, viceministro de Mantenimiento Vial del Ministerio De Obras Públicas y Comunicaciones.

17. Francisco Manuel Pimentel Vásquez, miembro del Consejo Directivo Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

18. Gaddis Enrique Corporán Segura, viceministro de Energía Nuclear del Ministerio De Energía y Minas.

19. Gina Beatriz Estella Ramia, viceministra para la Gestión de Riesgo y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

20. Gloria María Contreras, directora Financiera del Ministerio de Energía y Minas.

21. Gustavo Adolfo Martínez Martínez, gerente general Empresa Distribuidora De Electricidad del Norte (Edenorte).

22. Héctor I. Matos Báez, subdirector Administrativo y Financiero del Hospital Docente Policía Nacional.

23. Héctor Samuel Peralta, director del Hospital Municipal de Miches.

24. Jean Antonio Haché Álvarez, miembro independiente del Consejo de Directores Banco de Reservas.

25. Joaquín Guillermo Estrella Ramia, miembro del Consejo de Directores Banco de Reservas.

26. Joel Anderson Ureña Jiménez, encargado del Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Juventud.

27. José Jerez Camacho, director Hospital General San José De Las Matas.

28. José O. Maldonado Reyes, director del Hospital General Docente Policía Nacional.

29. José Ramón Brea González, miembro del Consejo de Directores Banco de Reservas.

30. Juan Gautreaux Martínez – Director de Área de Ciberseguridad, Policía Nacional.

31. Julio Miguel Ángel Castaños Guzmán – Miembro del Consejo Directivo, Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE).

32. Karen Yonaira Morales – Directora, Hospital Municipal Dra. Evangelina Rodríguez, Servicio Nacional de Salud (SNS).

33. Karina Florinel Féliz Báez – Directora Financiera, Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación.

34. Kristian Schulz – Director Ejecutivo, Vicepresidencia de la República Dominicana.

35. Lucy Tania de León Núñez de Capellán – Encargada de Compras y Contrataciones, Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA).

36. Luis Amaury Sánchez Limbert – Viceministro de Creatividad y Participación Popular, Ministerio de Cultura.

37. Luis Germán Pérez Bidó – Director Administrativo y Financiero, Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA).

38. Luis Guillermo Vásquez Martínez – Subdirector General, Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

39. Luis Mejía Oviedo – Miembro del Consejo de Directores, Banco de Reservas de la República Dominicana.

40. Luis Simón Castaños – Director Regional Espaillat, Policía Nacional.

41. Manuel de Jesús Peralta Espinal – Miembro del Consejo de Administración, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

42. María del Pilar Cañas López – Viceministra de Relaciones Institucionales, Ministerio de la Presidencia.

43. María Esmeralda González – Analista de Compras y Contrataciones, Servicio Nacional de Salud (SNS).

44. Mariela Alsina Hernández – Encargada de Compras y Contrataciones, Dirección General de Contrataciones Públicas.

45. Mario Esteban Pizarro Stiepovich – Gerente General, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).

46. Mary Angely Rojas de Jesús – Directora Administrativa, Ministerio de Energía y Minas.

47. Miguel Ángel Guzmán Fermín – Director, Hospital General de Especialidades Doctor Mario Tolentino Dipp.

48. Misael Leovigildo Cruz Pérez – Director, Hospital San José de las Matas, Servicio Nacional de Salud (SNS).

49. Nancy de la Cruz Arias – Directora Administrativa Financiera, Dirección General de Migración.

50. Nelly Mariana Carías González – Miembro del Consejo de Directores, Banco de Reservas de la República Dominicana.

51. Nicasio Antonio Pérez Zapata – Miembro Independiente del Consejo de Directores, Banco de Reservas de la República Dominicana.

52. Nircia Leonor de la Cruz Casanovas – Encargada de Compras y Contrataciones, Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República (UTEPDA).

53. Oneida Catalina Félix Medina – Gobernadora Civil, Provincia Barahona, Ministerio de Interior y Policía.

54. Pedro Antonio Haché Pérez – Miembro Independiente del Consejo de Directores, Banco de Reservas de la República Dominicana.

55. Pedro José Pérez González – Miembro del Consejo de Directores, Banco de Reservas de la República Dominicana.

56. Rosa María Tejada – Analista de Compras y Contrataciones, Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (FONDOMARENA).

57. Samuel Alejandro Fernández Ventura – Director General, Hospital General Doctor Vinicio Calventi.

58. Siullin Joa León – Directora Ejecutiva, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).

59. William Moisés Lockward Espinal – Miembro del Consejo de Administración, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

60. Wilson Rodríguez Peña – Subdirector Administrativo, Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGEAC).

61. Ygnacia Pérez Sánchez – Encargada de la División de Compras y Contrataciones, Jardín Botánico.

62. Samuel Valdemora Santana – Director, Centro de Atención Especializado Villa Duarte, Servicio Nacional de Salud (SNS).

63. Jonathan Liz Herrera – Director Financiero, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

64. Osvaldo Antonio Pérez – Director, Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Fuerza Aérea de la República Dominicana.

65. Deymee Batista Robles – Encargada de Compras y Contrataciones, Ministerio de Energía y Minas.

66. Dulce María Agramonte García – Directora Administrativa, Ministerio de Educación de la República Dominicana.

67. Wilton de Álvarez Lora – Director, Hospital Municipal de Maimón, Servicio Nacional de Salud (SNS).

68. Karina Florinel Féliz Báez – Directora Financiera, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

69. Ana Fernanda Torres Domínguez de Severino – Encargada de Compras y Contrataciones, Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

70. Damelia Taína Zapata – Subdirectora de Proyectos Sociales, Programa Supérate.

71. César de Jesús Núñez Cabrera – Subdirector, Instituto Nacional de Bienestar Infantil (INABIE).

72. Tirso Alexander Méndez Javier – Subdirector General, Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP).

73. José Alfredo Pérez Guzmán – Encargado de Compras y Contrataciones, Plan Social de la Presidencia.

74. Reyna Gloria Chaljub Then – Subdirectora General, Dirección Estratégica y Especiales de la Presidencia (PROPEP).

75. Nathalie Elizabeth Gómez – Encargada de Compras, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

76. José Jerez Camacho – Director Provincial de Salud Espaillat, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

77. Francisco Manuel Martínez Encarnación – Director de Personal (A-1), Fuerza Aérea de la República Dominicana.

78. Juan Luis García Gil – Subdirector Financiero, Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), Ministerio de Defensa.