Se repite eterna disyuntiva en el Congreso Nacional: Agilizar o conocer despacio proyectos de ley

Con un plazo de tan solo un mes y medio para que culmine la actual legislatura ordinaria, programada para el próximo 26 de julio, el Congreso Nacional entra en una nueva fase: intentar aprobar de manera apresurada proyectos de ley que aún continúan sometidos al proceso de estudio.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le solicitó el pasado martes a los integrantes de las comisiones avanzar con los informes de recomendación que deben realizar de 20 iniciativas, luego de que fuesen incluidas en la lista de “priorizadas”.

Pacheco recordó en la pasada sesión, frente a muchos de los 190 representantes de la Cámara Baja, la importancia de identificar mecanismos que permitan avanzar los trabajos congresuales para intentar reducir en esta primera legislatura ordinaria del cuatrienio 2024-2028, iniciada el pasado 27 de febrero, la consistente “mora legislativa”.

“Las comisiones que tienen estas leyes deben agilizar el paso. Julio, en materia de legislación, será un mes bien movido. Entonces, le sugiero que limpien sus agendas y hagan sus adecuaciones para fajarnos duro”, reiteró Pacheco este miércoles.

Estas propuestas de ley identificadas por Pacheco, junto al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, que recibirán un trato preferencial en los procedimientos legislativos, son las siguientes.

“Prioridades”

Las reformas a las leyes de contrataciones públicas, código penal, código procesal penal, deportes. Así como también la creación del régimen regulatorio de la ciberseguirdad, inteligencia artificial, del sistema cooperativo, eficiencia energética, respuesta Amber para los desaparecidos, candidaturas independientes, control y fiscalización del Congreso Nacional, alquileres, nutrición escolar, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Asimismo, residuos sólidos, alimentación escolar, cambio climático, jurisdicción contenciosa, sobre discapacidad, modificación a la ley del Tribunal Constitucional, supervisión de obra con más de 10 años de construcción, junto a la adición del Ministerio de Justicia y la unificación del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, junto a la fusión del Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda.

Por último, está la actualización de la Ley 61-32 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, la cual está siendo conocida por una comisión especial de representantes en la cámara alta.

“Sin prisa”

Pero esta iniciativa es la que causa la gran disyuntiva entre algunos diputados y senadores del órgano constitucional.

Mientras, Pacheco exhorta a los demás congresistas a asumir una actitud de proactividad y eficiencia para garantizar la aprobación de estos documentos legislativos, comisiones como la encargada de modernizar la Ley 61-32 prefieren asumir una actitud paciente, priorizando escuchar la postura de todos los sectores de la sociedad impactados, antes que “sancochar una nueva ley”.

“¿Cuándo estimamos aprobarla? No, hay tiempo. Porque estamos escuchando a todo el que esté interesado en opinar. Quisiéramos entregarlo en esta legislatura, pero si por alguna razón no podemos hacerlo, no tenemos prisa. Que la gente entienda que estamos aquí para darles participación, que en ningún momento se sientan vulnerados”, dijo la presidenta de la comisión, senadora Aracelis Villanueva.

Los senadores están analizando la propuesta de ley elaborada por la comisión redactora del Poder Ejecutivo, a la cual pertenecieron expertos de la comunicación social y del ámbito jurídico del país. Esta pretende regular el uso de las redes sociales y plataformas digitales.

Código Penal

Pero, otro proyecto de ley que se mantiene en un ping-pong legislativo es el Código Penal.

La comisión bicameral pretende leer más de 419 artículos contenidos en el actual conjunto de tipificaciones penales y garantizar su aprobación en dos lecturas, dentro de ambas cámaras, en tan solo dos meses.

No obstante, toda esta situación que acostumbra registrarse al acercarse la conclusión de las legislaturas, donde de manera repentina intentan agilizar los trabajos, no altera la realidad de lo posible en los legisladores.

"No estamos diciendo que la vamos a sacar todas, pero de esas pretendemos sacar… en lo que resta de legislatura”, afirmó Pacheco al encabezar la sesión.

Lo mismo ocurrió en junio del pasado año, cuando la reforma penal perimió por la falta de consenso entre los representantes.

Además de la rapidez y falta de consenso, la inobservancia por parte de los legisladores en algunos casos, ha provocado que leyes no sean promulgadas.

El pasado martes, el Senado conoció una carta enviada por el presidente de la República, Luis Abinader, en la que informaba la observación de la modificación a la Ley 29-11 del Tribunal Superior Electoral (TSE), indicando la necesidad de mejorarla en diversos aspectos.