Antonio Taveras y Félix Bautista se acusan de mentir y de robar proyectos de ley

Los senadores Antonio Taveras y Félix Bautista chocaron este lunes en la sesión de trabajo del Senado, acusándose entre ellos de mentirosos y de robar proyectos de ley.

El inicio de la discusión se dio luego del vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Yván Lorenzo, criticó el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados para posponer la entrada en vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, pieza que tiene como argumento principal la necesidad de aprobar una legislación que la complemente.

Dentro de las críticas hechas por Yvan Lorenzo, mencionó a varios legisladores del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), entre ellos a Antonio Taveras, quien en el pasado reiteró en varias ocasiones la necesidad de aprobar de urgencia la Ley de Extinción de Dominio.

Las palabras de Lorenzo derivaron en una discusión a la que se agregaron distintos legisladores y cuando tocó el turno de Antonio Taveras, defendió su posición, y dijo que la pieza de Extinción de Dominio, cuando se estudió en el Congreso, fue de su autoría y que incluía dentro de sus artículos la necesidad de crear una legislación adicional para administrar los bienes.

Tras concluir su intervención, tomó la palabra el senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, quien “corrigió” a su colega, señalando que fue él quien presentó en el año 2017 el proyecto de ley de Extinción de Dominio y que los dos proyectos se fusionaron durante su estudio de la comisión.

“Tengo que corregir al senador Antonio Taveras, señalando que en el año 2017, cuando él no era senador, la ley de dominio estaba en el Congreso de la República, y que fue una propuesta nuestra originalmente, no de él, nuestra y que luego él la sometió y perfecto, ambas iniciativa se funcionaron en la comisión”, dijo Bautista.

La corrección derivó en el enojo de Antonio Taveras, quien replicó que “esas leyes no se fusionaron” y acusó a Bautista de introducir el proyecto “solo porque usted quería estar en la comisión”.

“Usted está acostumbrado senador a tomar todos los proyectos de leyes que perimen en el Senado y proponerlos sin siquiera cambiarle una coma. Todos los senadores estamos jartos de eso, mi equipo trabajó año y medio en esa ley y es una ley diferente a la que en el 2016 se propuso y cuando hubo que sacarla a la calle, la sacamos para que este pueblo opinara de esa ley y se hiciera consciente de la importancia que tenía, cuidar los intereses particulares al estar presente en esa comisión es una decisión personal, muy personal, pero a este pueblo hay que decirle la verdad, ya está bueno y querer tomar para sí el esfuerzo de año y medio de un equipo eso tiene su nombre, así que mucho cuidado senador”, arremetió Taveras.

Las palabras de Taveras provocaron también el enojo en Bautista, quien acusó a su colega de mentiroso, al señalar que no copia proyectos ajenos.

“Se equivocó. Él se quiere abogar un proyecto que no es de él, perfecto, él trabajó mucho en ese proyecto, pero se lo reconocemos y él con su equipo hizo un gran trabajo, que es muy bueno, muy loable, y luego qué se hizo, que se fusionaron los proyectos, eso es todo y reconocemos la labor que él hizo, eso es todo y le digo a él que yo soy un legislador que me dedico hacer mi trabajo, yo aquí no copio, señor Taveras, usted se equivocó, usted se equivocó y se equivocó conmigo, yo sé salir de aquí a las ocho de la noche, a las nueve de la noche, a las diez de la noche hasta los domingos, haciendo mi trabajo como legislador”, continúo enojado Félix Bautista.