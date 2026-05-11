Muere ahogado un cadete en Academia Militar de San Isidro

La Academia Militar “Batalla de Las Carreras” informó el fallecimiento del cadete de primer año José Miguel López Hernández, miembro de la Policía Nacional, ocurrido tras un hecho registrado en el área de la piscina de la institución, cuyas circunstancias son objeto de investigación.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso ocurrió aproximadamente a las 8:05 de la noche del sábado, mientras en las inmediaciones de la piscina se desarrollaba una dinámica de formación militar con cadetes y guardiamarinas.

El reporte indica que, por razones que aún se encuentran bajo investigación, el cadete López Hernández ingresó al área de la piscina con la intención de recuperar una botella de agua que se encontraba en el lugar.

Posteriormente, presentó dificultades para mantenerse a flote, por lo que compañeros y oficiales presentes acudieron de inmediato en su auxilio.

Tras ser rescatado, recibió asistencia inmediata del personal médico de servicio y fue trasladado al Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento mientras recibía atenciones médicas.

Asimismo, otros cadetes y guardiamarinas que participaron en las labores de rescate fueron conducidos al referido centro de salud para fines de evaluación y observación médica, luego de presentar agotamiento físico y lesiones leves.

Las autoridades informaron que el caso es investigado de manera conjunta por los organismos de control interno de las instituciones militares y de la Policía Nacional, a la espera además de los resultados de la autopsia correspondiente, a fin de establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La Academia Militar “Batalla de Las Carreras” expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y allegados del joven cadete, uniéndose al dolor que embarga a toda la comunidad militar y policial ante esta irreparable pérdida.