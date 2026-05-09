Líderes sociales y expertos en la conducta humana respaldan prohibición de ruidos nocivos

A través de la convocatoria del Colectivo Vecinos Contra el Ruido a una concentración pacífica para que se cumpla la Ley 90-19 que prohíbe los ruidos nocivos que afecten la salud y la tranquilidad, organizaciones barriales y expertos en la conducta humana respaldan que se aplique un régimen de consecuencias estricto a quienes incumplan esta norma.

La directora del colectivo, Rossemary Bonifacio, llamó a la población a unirse a la concentración que se realizará este domingo 10 de mayo en el parque Independencia, ubicado en la calle Mariano Cesteros, Santo Domingo.

Esta jornada está pautada de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y busca llamar la atención sobre los efectos del ruido excesivo en la salud y la convivencia ciudadana.

Llamó a la ciudadanía a reunirse en el Parque Independencia sin instrumentos que generen ruido, solo apostados en el lugar en rechazo del estruendo que afecta al descanso de las personas en distintas partes del país.

codonbosco se une a la movilización

El director ejecutivo de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Alexis Rafael Peña, llamó al Ministerio de Interior y Policía, así como al Ministerio de Medio Ambiente, a crear un régimen de consecuencias estricto para evitar el ruido que se produce en colmados, bares y centros de diversión a altas horas de la noche, afectando a la salud de quienes residen en los alrededores.

“Hemos visto que han pasado muchas situaciones y conflictos entre los vecinos por la música alta y vemos que las acciones de las autoridades son generales a pesar de que existe amparo legal para prevenir el ruido y ellos actuar en ese sentido”, manifestó.

Peña expresó que los operativos para incautar las bocinas han disminuido y esto provocó que en distintos barrios de la capital se generen conflictos debido al incumplimiento de las normativas de volumen que establece la Ley 90-19.

“Nos preocupa esta situación porque, como dicen los médicos, dentro de poco tendremos una sociedad sorda, en especial los jóvenes, y esto es provocado por los ruidos que contaminan no solo el medio ambiente, sino a nosotros y los animales. No vemos que las autoridades, tanto como las alcaldías del Gran Santo Domingo, tomen medidas”, dijo.

la salud mental se ve afectada

La psicóloga Ana Mirtha Vargas orientó sobre las consecuencias de estar expuesto a los altos niveles de ruido y cómo estos afectan la calidad del bienestar de la persona.

El ruido constante, desde el punto de vista psicológico, produce estrés, ansiedad, liberación de cortisol y adrenalina, irritación, falta de concentración, agresividad, intolerancia, saturación, desesperanza, cansancio, pérdida de sueño y del bienestar.

“Ese ruido constante actúa como un estresor, también altera el equilibrio psicológico y fisiológico de todos y ni qué decir cuando hay autistas cerca, que tienen que ahora también hay una mayor población de niños y adultos con esta condición y ellos se ven muy afectados, porque escuchan los sonidos más altos”, detalló la especialista en la conducta humana.

Exponerse constantemente al ruido causa dificultad a la atención, especialmente a los estudiantes, y en el ámbito laboral disminuye el rendimiento, causando la sensación de estar irritado, lo que podría llevar a crear conflictos.

“Las alteraciones del sueño, por supuesto, son uno de los efectos más comunes, especialmente en esos barrios donde están esas grandes bocinas. Uno de los efectos más comunes es el insomnio, que es el sueño o el mismo sueño fragmentado. Aunque a veces las personas dicen que se acostumbran a ese ruido. El cerebro continúa reaccionando a esos estímulos durante toda la noche”, explicó.

Destacó que durante la interrupción de sueño se ve afectada la casación que retrasa la recuperación emocional, que consiste en la reparación del organismo para volver a recargar energía y realizar sus actividades durante el día.

sobre la convocatoria

La directora del Colectivo Vecinos Contra el Ruido, Rossemary Bonifacio, llamó a la ciudadanía a reunirse en el Parque Independencia sin instrumentos que generen ruido, solo apostados en el lugar en rechazo del estruendo que afecta al descanso de las personas en distintas partes del país.

“Obviamente, no vamos a tener ni pitos, ni cornetas, ni un musicón para llamar la atención, ni siquiera un micrófono. Queremos que por fin exista un régimen de consecuencia, que se cumpla la ley y que el régimen de consecuencia sea ejemplar”, aseguró.

En su preocupación, orientó a las personas a mantener un volumen moderado para evitar el desorden y causar incomodidad a los que se encuentran alrededor, asegurando que si las personas mantienen el irrespeto, la sociedad será de “jóvenes sordos”, debido a los altos niveles de ruido.