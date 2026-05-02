Trabajadores exigen mayores salarios y que siga la cesantía

Cientos de trabajadores marcharon el viernes en las calles de Santo Domingo en demanda de soluciones al alto costo de la vida, aumentos salariales, respeto a la cesantía laboral y contra casos de corrupción como el de Senasa, así como en rechazo al proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana. La movilización, realizada por el Día Internacional de los Trabajadores, avanzó hasta las inmediaciones del Palacio Nacional, donde los manifestantes fueron recibidos por un amplio dispositivo de seguridad compuesto por agentes antimotines de la Policía Nacional. Toda la zona estuvo acordonada con vallas metálicas y un amplio cordón de uniformados.

Los manifestantes, de distintas organizaciones sindicalistas, demandaron mejoras económicas y laborales: aumento e indexación de salarios al costo de vida, defensa de la cesantía y una reforma profunda del sistema de seguridad social que priorice derechos sobre ganancias.

También exigen reducir impuestos en bienes esenciales, revisar privilegios fiscales, garantizar libertad sindical y pago de prestaciones adeudadas.

A esto se suman reclamos sociales más amplios: acceso a salud, educación y vivienda digna, apoyo a la producción nacional y soberanía alimentaria, cumplimiento de acuerdos con sectores como salud y educación, y rechazo a proyectos considerados dañinos para el medio ambiente. Igualmente, denuncian corrupción, inseguridad y el deterioro de la calidad de vida.

Durante la protesta, los participantes exhibieron pancartas con mensajes directos: “Cero impunidad, justicia en Senasa”, “No a la contrarreforma laboral”, “Incentivos por tiempo en servicios” y “Respeto a la cesantía”. También coreaban consignas como: “El pueblo a la calle, esto no lo aguanta nadie” y “Libertad sindical, aumento salarial”.

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo Abreu, informó que una comisión entregó un documento con las principales reivindicaciones al presidente Luis Abinader.

“Esperamos que haya oído, no cuentos, que hayan soluciones, no cuentos, a las proclamas”, dijo el dirigente, quien además advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse en las próximas semanas.

“Solo estamos calentando el pulso”, dijo. Sindicalistas arremeten contra empresarios por cesantía

Más temprano, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, criticó a los empresarios en medio del debate sobre la cesantía en la reforma al Código Laboral, al afirmar que su “misión es joder a los trabajadores”.

Añadió que esa postura responde a intereses del sector empresarial, pero afirmó que hay consenso político para mantener la cesantía.

“Nosotros tenemos que tener claro que es una misión de ellos y nosotros la respetamos, pero la mayoría de diputados y senadores que responden al PRM, la oposición, toda está de acuerdo de que se mantenga la cesantía”, dijo.

La comisión de la Cámara de Diputados que estudia el Código aprobó el jueves no tocar la cesantía, recordó el dirigente sindical.

Explicó que ahora el proyecto pasará al plenario, donde, según dijo, existe el compromiso de mantener ese derecho.

“La Cámara de Diputados en su comisión que estaba revisando el código laboral aprobó no tocar la cesantía. Ahora va al plenario y el plenario está comprometido no tocar la cesantía, porque lo hemos discutido con los sectores del gobierno”, indicó.

Agregó que el presidente Luis Abinader “estaba muy de acuerdo de que no se toca la cesantía”.

Mientras Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), sostuvo: “Si se afecta la cesantía, se estaría dando un golpe mortal a la estabilidad laboral y a la paz social, especialmente en perjuicio de jóvenes y mujeres”.

esperan aprobar pronto la reforma

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y diputado, Jacobo Ramos, sostuvo que no habrá cambios en ese aspecto.

“No tiene retroceso porque todo el país sabe que el presidente (Abinader) ha dicho que no va a intervenir el tema de la cesantía”, dijo.

“Las centrales sindicales están opuestas a que se toque la cesantía. Los trabajadores dominicanos están opuestos a que se toque la cesantía. Eso no va a pasar en el Congreso”, añadió.

Ramos también expresó que esperan aprobar pronto el nuevo Código de Trabajo y destacó la necesidad de mejorar salarios, fortalecer la seguridad social y garantizar la libertad sindical en el país.

Los sindicalistas celebraron este viernes el Día Internacional de los Trabajadores con un acto que reunió a docenas de obreros dominicanos.