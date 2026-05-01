Trabajadores marchan hasta el Palacio Nacional en reclamo de salarios, cesantía y alto costo de vida

Cientos de trabajadores marcharon este viernes en las calles de Santo Domingo en demanda de soluciones al alto costo de la vida, aumentos salariales, respeto a la cesantía laboral y contra casos de corrupción como el del Servicio Nacional de Salud (Senasa), así como en rechazo al proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana.

La movilización, realizada por el Día Internacional de los Trabajadores, avanzó hasta las inmediaciones del Palacio Nacional, donde los manifestantes fueron recibidos por un amplio dispositivo de seguridad compuesto por agentes antimotines de la Policía Nacional.

Toda la zona estuvo acordonada con vallas metálicas y un amplio cordón de uniformados.

Los manifestantes, de distintas organizaciones sindicalistas, demandaron mejoras económicas y laborales concretas: aumento e indexación de salarios al costo de vida, defensa de la cesantía y una reforma profunda del sistema de seguridad social que priorice derechos sobre ganancias.

También exigen reducir impuestos en bienes esenciales, revisar privilegios fiscales, garantizar libertad sindical y pago de prestaciones adeudadas.

A esto se suman reclamos sociales más amplios: acceso a salud, educación y vivienda digna, apoyo a la producción nacional y soberanía alimentaria, cumplimiento de acuerdos con sectores como salud y educación, y rechazo a proyectos considerados dañinos para el medio ambiente. Igualmente, denuncian corrupción, inseguridad y el deterioro de la calidad de vida.

Durante la protesta, los participantes exhibieron pancartas con mensajes directos: “Cero impunidad, justicia en Senasa”, “No a la contrarreforma laboral”, “Incentivos por tiempo en servicios” y “Respeto a la cesantía”.

También coreaban consignas como: “El pueblo a la calle, esto no lo aguanta nadie” y “Libertad sindical, aumento salarial”.

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo Abreu, informó que una comisión entregó un documento con las principales reivindicaciones al presidente Luis Abinader.

“Esperamos que haya oído, no cuentos, que hayan soluciones, no cuentos, a las proclamas”, dijo el dirigente, quien además advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse en las próximas semanas.

“Solo estamos calentando el pulso”, dijo.