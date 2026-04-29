Policía identifica haitiano "Waifai" como presunto autor de desaparición de niña de 6 años en SDO

La Policía Nacional informó que activa la localización del haitiano Wolfay Emmanuel alias “Waifai”, señalado como el autor de la desaparición de una niña de seis años, de quien es tío.

De acuerdo con el informe preliminar, la niña fue reportada como desaparecida la noche del martes 28 de abril, luego de que saliera en horas de la mañana junto a su hermano de 11 años hacia su centro educativo, sin llegar a su destino.

Las investigaciones, apoyadas en cámaras de videovigilancia, establecen que la niña se detuvo en el trayecto y se cambió el uniforme escolar por un vestido que le facilitó su tío y ahora prófugo.

Desde allí trasladó a la niña en una motocicleta hacia un rumbo desconocido, sin la debida autorización de sus familiares o tutores.

La Policía indicó que equipos de la Subdirección de Investigación (DICRIM), junto a unidades especializadas, Defensa Civil y una Unidad Canina, desarrollan operativos de rastreo y búsqueda en distintas zonas.

La institución del orden precisa que "Waifai" permanece prófugo y es considerado de alto interés en la investigación.

En el proceso investigativo, varias personas han sido detenidas para fines de investigación y serán remitidas a las instancias correspondientes.