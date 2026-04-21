Metro de Santo Domingo acumula una cadena de fallas que afectan su operación

Fallas generales, apagones, averías técnicas e incidentes con pasajeros han afectado de manera recurrente la operación del Metro de Santo Domingo, un sistema clave para la movilidad diaria en la capital.

Estos incidentes han generado una serie de interrupciones parciales y totales que ha obligado en distintos momentos a evacuar usuarios, detener trenes, suspender tramos completos y activar protocolos de emergencia.

El incidente más reciente ocurrió este lunes 20 de abril de 2026, cuando una falla general del sistema afectó las líneas 1 y 2 del Metro y también el Teleférico de Santo Domingo durante las primeras horas de la mañana.

La interrupción generó largas filas y retrasos en los desplazamientos y la llegada de los usuarios a sus lugares de trabajo o estudio. El servicio del medio de transporte comenzó a ser restablecido aproximadamente a las 7:30 a. m, de acuerdo con el comunicado emitido por la Oficina Metropolitana de Transporte donde explicaban que se trató de un fallo en el sistema; sin embargo, no especificaron la causa de dicha falla.

Así como este, a lo largo de los últimos dos años y medio se han registrado al menos 17 paralizaciones, averías o incidentes que han afectado la funcionalidad total del metro de Santo Domingo. Cronológicamente, estos son algunos de ellos:

En este mismo año, el 23 de febrero, a pocas horas de inaugurada la nueva línea 2C del metro, otro evento de alcance nacional impactó la operación del Metro. Próximo al medio día, un apagón general en el país provocó afectaciones en el sistema.

A raíz de esto, el director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, afirmó que el metro se encontraba en funcionamiento y que solo hubo una interrupción de 12 minutos. Sin embargo, en horas de la tarde, varias estaciones fueron cerradas y presentaron interrupciones.

Anteriormente, el 5 de febrero de 2026, una falla técnica en uno de los trenes afectó la Línea 2 en el tramo entre Trina de Moya y Concepción Bona. A través de un comunicado de prensa, el metro de Santo Domingo indicó que la incidencia se produjo en uno de los trenes mientras transitaba por ese segmento, y la situación obligó a intervenir la operación hasta normalizar el servicio.

El 2 de enero de 2026, el sistema registró una suspensión temporal en la Línea 1, específicamente entre Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó, por trabajos de mantenimiento en la vía catenaria.

Problemas en el año 2025

El 9 de diciembre de 2025, una avería obligó a evacuar pasajeros en la estación Pedro Livio Cedeño, en la Línea 1. Según el comunicado emitido por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el problema estuvo relacionado con un fallo en el sistema de puertas de uno de los trenes, lo que provocó el desmonte de usuarios y la interrupción del servicio.

Previamente, el 19 de noviembre se registraron dos incidentes en una misma jornada. En horas de la mañana, una falla en el sistema de cambia-vías afectó la llegada y salida de trenes en la estación María Montez, en la Línea 2. Aunque diversos usuarios reportaron fallas alrededor de las 6:30 de la mañana en varias paradas mientras que más tarde una avería provocó la suspensión temporal del servicio entre Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, en la Línea 1.

El 11 de noviembre de 2025, un apagón general sacó de servicio el Metro y el Teleférico de Santo Domingo. La interrupción se produjo por una avería en el sistema eléctrico nacional que provocó un apagón nacional. El dia anterior, 10 de noviembre, se produjo una falla eléctrica entre Mamá Tingó y Peña Gómez, afectando el suministro de energía que alimenta los trenes de ese tramo.

El 11 de septiembre de 2025, el Metro salió de operación por una falla relacionada a las subestaciones eléctricas Paraíso e Isabela, las cuales quedaron fuera de operación por la salida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni) afectando las líneas 1 y 2.

El 14 de agosto de 2025, el servicio fue suspendido entre Concepción Bona y Eduardo Brito luego de que se produjera el desprendimiento de un plafón en la estación Rosa Duarte. La suspensión tardo alrededor de 20 minutos.

Asimismo, un día antes, El 13 de agosto, una avería en un tren de tres vagones en la estación Juan Ulises García provocó retrasos en la Línea 2 y congestionó especialmente el flujo de pasajeros en la zona de transferencia de Juan Pablo Duarte.

El 9 de junio, una falla eléctrica en la estación Centro de los Héroes afectó la operación de la Línea 1 y generó retrasos durante la mañana.

De igual forma, el 23 de abril, una avería mecánica en un tren que transitaba por la estación Mauricio Báez, en la Línea 2, lo que ocasiono un retraso en la circulación en la línea.

El 16 de abril, un hombre quedo atrapado entre el andén y un vagón en movimiento. Este incidente alteró el servicio en la estación Francisco Gregorio Billini. La situación obligó a intervenir la operación del metro y activar un protocolo de atención en esa parte de la línea lo que provocó retrasos.

El 26 de febrero, la operación fue suspendida parcialmente entre Joaquín Balaguer y Centro de los Héroes por mantenimiento anual programado. Aunque fue una parada planificada, también implicó una afectación directa para los usuarios de ese tramo de la Línea 1.

En julio de 2024, un banco de batería UPS generó un “pequeño incendio” en la estación Hermanas Mirabal lo que obligó a detener por unos minutos el servicio en ese punto y afecto la iluminación de la estación.

El 16 de septiembre de 2023 ocurrió el hecho más grave de esta cronología, cuando dos trenes chocaron en la Línea 1 entre las estaciones Mamá Tingó y Gregorio Luperón. También provocó el cierre de las estaciones Dr. Jose Francisco Peña Gómez y la Gregorio Urbano Gilbert. El accidente dejó nueve personas heridas.