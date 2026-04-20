Castro Marte pide aplicar ley con firmeza por muerte de chofer en Santiago

El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, calificó como inaceptable el asesinato del chofer Deivy Carlos Abreu, a manos de una cuadrilla de motoristas en la ciudad de Santiago.

Castro Marte manifestó que el hecho responde a una peligrosa modalidad de grupos que actúan como bandas, sembrando miedo y alterando la paz social, y aunque muchos casos no llegan a la muerte, “ocurren con frecuencia y quedan en silencio; este se conoce porque fue grabado”.

“Sí, los derechos humanos deben respetarse siempre, pero eso no puede ser excusa para la impunidad. La ley está para aplicarse con firmeza. El Estado no puede seguir permitiendo que la violencia se adueñe del espacio público ni que ciudadanos honestos vivan bajo amenaza”, afirmó el obispo a través de su cuenta de X.

El prelado llamó a aplicar con fortaleza las leyes contra quienes delinquen, al momento que declaró respeto para los miles de motoristas que, con dignidad, trabajan cada día por el sustento de sus familias.

“El país no puede seguir rehén de la violencia”, apuntó el obispo de la diócesis de La Altagracia.

Por su parte, el Juzgado de Atención Permanente de Santiago fijó para mañana miércoles 22 de abril el conocimiento de la medida de coerción contra siete motoristas implicados en el homicidio de Deivy Carlos Abreu Quezada.

El tribunal pautó para las 9:00 de la mañana la audiencia en contra de los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Asimismo, la Policía Nacional identificó a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, como el presunto autor del ataque con arma blanca a Deivy Carlos Abreu. Macho se encuentra prófugo de las autoridades.