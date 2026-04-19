Cerca del 65% de los hogares asegura puertas, techos y ventanas ante fenómenos naturales

Cerca del 65% de los hogares en República Dominicana aseguró puertas, techos y ventanas como medida preventiva ante fenómenos naturales como tormentas tropicales y huracanes durante 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

El informe detalla que otras acciones adoptadas por la población incluyen asegurar muebles y electrodomésticos (20.80%), amarrar tanques de gas y otros enseres (17.70%) y trasladarse a la vivienda de familiares o conocidos (13.30%).

También un 12.50% opta por abastecerse de alimentos y provisiones, mientras que el 7.20% decide no salir de casa durante los eventos climáticos.

En menor proporción, el 5.40% de las personas se desplaza a albergues, un 5% poda o corta árboles cercanos a sus viviendas y apenas un 3% coloca sacos de arena para evitar la entrada de agua.

En las últimas semanas, República Dominicana ha registrado fuertes lluvias que ya han causado la muerte de al menos siete personas y provocado inundaciones en gran parte del país y daños a miles de viviendas.

Entre 1995 y 2024, el país ha experimentado un total de 75 eventos hidrometeorológicos, de acuerdo con la ONE. Solo en la última década, la frecuencia se ha mantenido relativamente estable, con un promedio anual de dos eventos.

Las depresiones y tormentas tropicales han sido los fenómenos más recurrentes, sumando 44 eventos en ese período. En detalle, se han registrado 15 depresiones tropicales, 29 tormentas tropicales, 10 huracanes categoría 1, cuatro categoría 2, siete huracanes de categorías 3 y 4, y tres de categoría 5.

Las provincias de La Altagracia, Azua, San Juan, Elías Piña y La Vega concentran la mayor cantidad de trayectorias de estos fenómenos, lo que las posiciona como zonas de alta vulnerabilidad, indica la ONE.

El comportamiento histórico también evidencia que los meses de agosto y septiembre son los más críticos, al concentrar el 65.28% de los eventos registrados durante la temporada ciclónica entre 1995 y 2024.