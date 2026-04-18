Vicepresidenta niega que falten ayudas a damnificados por las lluvias

La vicepresidenta Raquel Peña, negó que exista falta de ayudas por parte del Gobierno a los damnificados por las lluvias en el país, especialmente en la comunidad de Montellano en la provincia de Puerto Plata.

Durante su visita a Santiago ayer, la vicepresidenta explicó que “se han visto que el Gobierno se ha volcado no solamente en Puerto Plata, sino en todos los lugares que han sido vulnerados con estas lluvias”, ante comentarios de supuestas tardanzas y faltas de ayudas para las personas afectadas.

Indicó además, que siempre es bueno escuchar estas quejas que hay en diferentes lugares, para que las ayudas lleguen donde no han llegado.

La vicepresidenta Peña dio estas declaraciones en el marco de la celebración de investidura para otorgar el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades, al destacado catedrático Abraham Frederic Lowenthal, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en su campus de Santiago.

En la ceremonia, también estuvo presente el expresidente Leonel Fernández, quien criticó la “reacción tardía” por parte del Gobierno al anunciar la magnitud de las lluvias e inundaciones que estaban ocurriendo en distintas partes del país, especialmente en Puerto Plata.

“Eso empezó como a las 3 o 4 de la mañana y vino a ser a las 10:00 de la mañana del pasado miércoles, cuando el Gobierno advirtió que estábamos en una emergencia”, afirmó Fernández.

“Muchas personas fueron sorprendidas, sus hogares fueron inundados, se perdieron propiedades, sobre todo a aquellos que viven en las cañadas, o cerca de las cañadas, algunas personas se ahogaron, no muchas, pero algunas se ahogaron, y por consiguiente se sintió como una reacción tardía por parte del Gobierno en anunciar la tragedia que estaba pasando con estas lluvias que estaban afectando distintas provincias del país”, puntualizó el expresidente Fernández.

Estableció que entiende que hay lecciones que aprender para poder mejorar en el futuro y poder avisar a tiempo y que la gente tome las medidas preventivas para que no sean tan afectadas.

“Ya ha ocurrido en tres ocasiones, y es evidente la necesidad de tener un plan del Estado dominicano de drenaje pluvial, si nosotros no resolvemos el tema de drenaje pluvial, vamos a seguir teniendo estas inundaciones y estas estas afectaciones al pueblo dominicano”, agregó.

Ante esta postura, la vicepresidenta Raquel Peña, indicó que se debe estar pendiente y siempre preparado, por los efectos del calentamiento que está sufriendo el mundo entero.

investidura doctor honoris causa en humanidades

La Pontificia Universidad CatólicaMadre y Maestra (PUCMM), otorgó este viernes el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades al destacado catedrático Abraham Frederic Lowenthal, como reconocimiento a sus valiosos aportes al pensamiento, la investigación y el desarrollo de las relaciones internacionales y las ciencias sociales.

El acto académico celebrado en el campus de Santiago inició con el desfile de profesores y autoridades universitarias, y la invocación al Señor a cargo de monseñor Andrés Amauri Rosario Hernandez, obispo auxiliar de Santiago.

Abraham Frederic Lowenthal es un académico, docente y asesor en políticas públicas, con una amplia trayectoria en el estudio de las relaciones exteriores y América Latina. Es profesor emérito de la Universidad del Sur de California.

Su vínculo con la República Dominicana se remonta a 1963, cuando llegó desde Estados Unidos como parte de un programa de la Fundación Ford para colaborar con la Asociación para el Desarrollo de Santiago. Su presencia e investigación de los acontecimientos de 1965 y la intervención de Estados Unidos dio origen al estudio que sustentó su tesis doctoral en Harvard y a publicaciones fundamentales sobre la región.

A lo largo de su carrera, ha contribuido a la creación y fortalecimiento de importantes instituciones académicas y de análisis internacional, entre ellas el Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wilson, el Diálogo Interamericano y el Consejo del Pacífico en Política Internacional.

Como parte de la ceremonia, Lowenthal dirigió un mensaje al auditorio. Lowenthal ha sido condecorado por los Gobiernos de Brasil, Perú y República Dominicana. Ha recibido un doctorado honoris causa de Notre Dame.

En 2024, fue galardonado con el Premio Kalman Silvert de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. A lo largo de su trayectoria, ha destacado el impacto de su estancia en Santiago y Santo Domingo en su formación académica y humana, resaltando el aprendizaje obtenido sobre liderazgo cívico, instituciones y desarrollo social.