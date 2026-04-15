Experto sugiere crear drenajes con mayor capacidad para el Gran Santo Domingo

Tras las recientes inundaciones en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, el ingeniero geólogo Osiris de León llamó a las autoridades a crear con urgencia un sistema de drenaje en las ciudades costeras de República Dominicana.

El académico de la Academia de Ciencias de la República Dominicana manifestó que el estancamiento de las aguas en zonas costeras del país no se debe a una saturación en los suelos, sino a que el drenaje está cubierto por el urbanismo y no se ha adecuado a la creciente población, lo que ocasionará cantidad de años de acuerdo a que pase el tipo y el cambio climático siga su curso.

“Los drenajes urbanos deben ser multiplicados por 4 y por 5 para drenar hasta 125 milímetros de lluvias por metro cuadrado y por hora, pues no se trata de que los suelos estén saturados, como se repite con mucha frecuencia, porque en realidad se trata de que los poros primarios de la roca caliza coralina del Distrito Nacional, de Puerto Plata y de La Altagracia están bloqueados por el urbanismo”, destacó a este medio.

Destacó que, con el crecimiento del urbanismo como edificios, hoteles, calles, avenidas, aceras y estacionamientos, los desarrolladores urbanos no instalaron drenajes secundarios alternativos a los drenajes naturales y primarios que fueron bloqueados. Por eso las lluvias que inundaron el Distrito Nacional, a Santo Domingo Oeste y a Santo Domingo Norte, donde solo hay arcillas y margas impermeables que impiden la infiltración del agua de lluvia.

De León dijo que lluvias torrenciales caían sobre Santo Domingo y Puerto Plata, y que han generado grandes inundaciones; constituyen un problema regional que responde a un patrón meteorológico alterado por un cambio climático que aumenta la temperatura global e incrementa la capacidad de la atmósfera para retener vapor de agua que sube desde el vecino mar durante las horas vespertinas de intensa radiación solar, y ese vapor se concentra de forma vertical ascendente, facilitando que en la troposfera ocurran procesos de condensación rápida, y por eso llueve de forma torrencial, en un mismo lugar, como ocurrió durante la madrugada del miércoles 8 de abril de 2026.

“Al tener mucho calor, hay mucha evaporación del agua de mar porque la radiación solar actúa directamente sobre la superficie del mar”, manifestó.

La pasada torrencial de lluvia en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste registró 440 milímetros de lluvia en menos de 7 horas. Como efecto del cambio climático, en la provincia de Puerto Plata colapsó el puente sobre el río Camú, en la carretera turística de la localidad, cerca de la comunidad de Tubagua, al sur de Sosúa.

Nubes que producen mayores aguaceros

Las nubes que causan mayor cantidad de lluvias donde se desarrollan son las cumulonimbus, debido a su crecida vertical, densas y amenazantes, asociadas a tormentas intensas, granizo, fuertes vientos y, a veces, tornados.

“La cumulonimbu es una nube a la que, de hecho, los pilotos le tienen mucho miedo, porque es una nube que va para arriba, no para los lados, y entonces esa nube siempre está muy cargada de vapor de agua”, explicó.

Precauciones para evitar inundaciones

El ingeniero en geología recomendó a las autoridades mantener en vigilancia las 24 horas los sistemas de alerta, monitoreando los radares Doppler y los pluviómetros para saber cuándo las lluvias caídas en un determinado lugar están llegando al umbral de inundación repentina, y proceder inmediatamente a alertar.

“Los drenajes urbanos no deben seguir dependiendo de alcantarillas diseñadas y construidas cuando todavía no se hablaba de cambio climático. Ahora hay que multiplicar la capacidad de drenaje rápido para desaguar de 100 a 150 milímetros de lluvias por metro cuadrado por hora, porque hoy las lluvias son rápidas, y en 6 horas caen las lluvias que antes caían en 6 meses, y esas variables deben entrar, obligatoriamente, en la ecuación de la solución y de la respuesta efectiva que espera la población”, expresó.

Además, sugirió la construcción de galerías de drenaje subterráneo libre, drenes franceses, pozos de gran diámetro (mínimo 2 metros), rellenos de gravas gruesas para rápido drenaje vertical hasta el nivel freático.

También, que cada proyecto de nueva urbanización debe presentar un sistema de drenaje pluvial sectorial previo a su aprobación por la sala capitular municipal y por el Ministerio de Vivienda, aprovechando como área de drenaje la porción topográficamente más baja del sector.

Para que los desarrolladores de edificaciones mejoren la calidad de construcción, sugirió que estos entreguen certificados de inundaciones que cuenten con una póliza contra hundimiento. En caso de las zonas ya afectadas, señalizarlas para que se tomen las medidas correspondientes.