¿Cuáles son los bienes incautados que serán subastados por el Incabide?

Apartamentos, locales, joyas, aeronaves, vehículos y un hotel son parte de los 147 casos de bienes incautados que será puestos en subasta pública por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

Las incautaciones estuvieron registradas en Boca Chica, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pedro Brand, Santiago, Jarabacoa, La Romana, Bayahíbe, Verón, Punta Cana, Cap Cana, Guayacanes, Baní, Barahona y Distrito Nacional.

En Boca Chica solamente se registraron casos de cinco apartamentos y esos tendrán pujas iniciales entre RD$3,850,000 y RD$5,600,000.

Santo Domingo Norte tuvo registros en dos casas, un local y un solar. Se podrá estar en la puja inicial por el solar con RD$1,850,000 de pesos, por la casa serán RD$5,800,000 y la otra casa, que tiene un local incluido, por RD$13,000,000.

En Santo Domingo Oeste se registró un solar y una casa. El primero tendrá un precio inicial de RD$8,300,000 y la casa de RD$11,200,000.

En Pedro Brand fue registrado un terreno y este poseerá un precio de RD$3,800,000.

En Santo Domingo Este hubo 27 registros de bienes y estos están divididos en doce apartamentos con precios que van desde RD$4,550,000 y RD$8,400,000.

Trece locales con valor entre RD$1,300,000 y RD$3,100,000, un edificio por RD$27,000,000 y una casa por RD$8,500,000.

En la provincia de Santiago, ubicada al norte de la nación, hubo ocho registros que abarcan casas, apartamentos y solares. Los solares tendrán una puja inicial entre RD$2,150,000 y RD$7,300,000.

Los apartamentos rondarán entre RD$6,000,000 y RD$11,000,000 y la casa estará en RD$8,800,000.

En Jarabacoa solamente habrá un terreno de 32,701 metros por RD$57,500,000 y un local por RD$2,500,000.

En La Romana fueron registrados una casa vacacional y un inmueble con piscina, la casa estará en la puja por un precio inicial de RD$31,750,000 y el inmueble con piscina por RD$2,400,000.

En Bayahíbe, Guayacanes, Verón, Cap Cana y Puerto Plata, que son municipios, distritos municipales y destinos turísticos, se registraron terrenos, apartamentos y edificios.

Los precios en la puja inicial oscilarán entre RD$9,300,000 y RD$25,300,000.

Baní presenta cinco terrenos de 200 y 400 metros, estos estarán en la puja inicial por precios entre RD$650,000 y RD$1,350,000.

En Barahona solamente habrá un hotel de 1,519 metros y estará en la puja inicial por RD$30,250,000.

Por otro lado, en el Distrito Nacional se registraron 27 propiedades que van desde apartamentos, locales comerciales y casas.

Los locales comerciales estarán por precios entre RD$7,700,000 y RD$6,000,000 y las casas por RD$3,000,000 y RD$32,100,00.

Los apartamentos oscilarán entre RD$52,000,000 y RD$7,200,000. En ese sentido, uno de los apartamentos que será subastado estaba vinculado con el confeso narcotraficante José David Figueroa Agosto, y su entonces pareja Sobeida Félix Morel.

Vehículos

De igual forma, Incabide presenta chatarras de carros, camionetas, piezas y partes de diferentes vehículos. Entre ellos están las partes de jeepeta Chevrolet Suburban, Land Rover Defender, un Toyota Corolla por RD$160,000, RD$80,000 y RD$40,00 respectivamente.

Esas piezas y partes están ubicadas en el depósito del kilómetro 31 de la autopista Duarte. En el mismo lugar están incautadas cuatro carros, dos camionetas y 42 chatarras de carros y camionetas.

La puja inicial por las chatarras de carros y camionetas estarán en RD$168,000. En el caso de los cuatro carros y las dos camionetas los precios estarán entre RD$120,000 Y RD$80,000.

También habrá 31 motores, que tendrán un precio en la puja inicial de RD$24,000.

Un barco chatarra de 200 pies (61 metros) por 10.24 metros ubicado en Baní es la chatarra más cara y poseerá un monto en la puja inicial de RD$8,000,000.

Dos aeronaves, una Falcon (serie 190) y la otra Cessna (serie 500-0177) tendrán precios en la puja inicial de RD$18,300,000 y RD$95,200,000.

Tres jeepetas marcas Ford, Mercedes-Benz y Jeep, Harley-Davidson y una embarcación recreativa tendrán precios en el inicio de la puja entre RD$1,400,000 y RD$46,500,000.

Joyas y relojes

Además, las joyas y relojes están presentes, entre ellos 40 relojes que tendrán precios en la puja inicial entre RD$9,500,000 y RD$46,00,000.

Además, dos relojes de las marcas Audemars Piguet, dos de Cartier, uno de Movado, un Porsche Design, dos Rolex y un Tissot estarán en la primera venta de bienes en pública subasta de la Incabide con precios entre RD$9,500,00 y RD$1,900,000.

En el apartado de las prendas estarán los anillos, guillos, dijes, cadenas con piedras blancas, tejidos ice, dijes y crucifijos. Cabe destacar que todas las prendas tienen como tipo de metal el oro.

Los precios para estar en la puja inicial están desde los RD$5,500 hasta los RD$268,000.

De acuerdo con un comunicado de la referida entidad, esta subasta marca "un hito en la administración de bienes decomisados a ciudadanos por la comisión de delitos graves, como son el tráfico y venta ilícito de drogas narcóticas, lavado de activos y corrupción administrativa".

De acuerdo con la normativa vigente, los fondos recaudados serán destinados a fortalecer los programas de prevención y resarcimiento social, devolviendo estos recursos a la sociedad dominicana de manera productiva y ética.

Para garantizar el derecho a puja, los interesados deberán completar su registro formal hasta el viernes 1 de mayo en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la sede central del Incabide.

El pliego de condiciones y catálogo de bienes están disponibles en el portal oficial de la mencionada institución: incabide.gob.do