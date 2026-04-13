Fisiatras recomiendan realizar actividad física, durante carrera inclusiva 5K “Actívate RD”

La Sociedad Dominicana de Fisiatría (Sodomfi) hizo un llamado a la población a incorporar la actividad física en su vida diaria durante la realización de la carrera inclusiva 5K “Actívate RD”, celebrada en el Parque Mirador Sur.

Bajo el lema “Muévete como puedas, muévete como quieras”, la iniciativa tuvo como propósito concientizar sobre la importancia del movimiento para la salud, destacando que el ejercicio puede y debe adaptarse a las capacidades funcionales de cada persona, sin importar su edad o condición.

El presidente de Sodomfi, Francisco de la Rosa, enfatizó que la práctica constante de actividad física contribuye a prevenir complicaciones asociadas al sedentarismo, mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión social, especialmente de las personas con discapacidad, quienes forman parte esencial del enfoque de la medicina física y rehabilitación.

En ese sentido, recordó que entre un 12 % y un 15 % de la población dominicana vive con alguna discapacidad, una realidad que refuerza la necesidad de promover espacios accesibles donde todos puedan ejercitarse sin barreras.

Mientras que la coordinadora del evento y delegada de la Región Norte de Sodomfi, María Estela Martínez, explicó que la carrera busca incentivar a la población a ejercitarse y mantenerse en movimiento, sin importar las limitaciones.

Martínez subrayó que en una ciudad como Santo Domingo, donde aún existen retos importantes para la movilidad, a la vez que enfatizó que las principales dificultades que enfrentan las personas, en especial aquellas con discapacidad, no solo están relacionadas con las barreras arquitectónicas, sino también con las barreras mentales.

Sobre el evento

La jornada reunió a más de 400 personas, incluyendo participantes con condiciones físicas, mentales, intelectuales, psicosociales, múltiples, sensoriales, auditivas y visuales, quienes recorrieron distancias de 1, 2.5 y 5 kilómetros.

Como parte de la actividad, los asistentes también participaron en sesiones de zumba, promoviendo el movimiento en un ambiente dinámico e inclusivo. Asimismo, al tratarse de una carrera sin categorías, todos los participantes recibieron medallas al completar el recorrido.

En el marco del Día Internacional de la Actividad Física, el gremio recomendó integrar el ejercicio a la rutina diaria, fomentar espacios inclusivos y consultar con especialistas para diseñar planes seguros, especialmente en personas con condiciones de salud preexistentes.

La actividad contó con el respaldo de la Asociación de Servidores Públicos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (ASP-DIGEIG), el Ayuntamiento del Distrito Nacional y fue organizada por World Television, junto a centros de terapia física y casas farmacéuticas.