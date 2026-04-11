Familias afectadas por las lluvias esperan el apoyo del Gobierno

Afectados por las lluvias en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, entristecidos por perder sus ajuares durante las inundaciones y consternados por el escaso apoyo de las autoridades.

Luego de las lluvias que se produjeron la madrugada del martes, ciudadanos en distintos sectores de la provincia de Santo Domingo han sacado los pocos ajuares que pudieron rescatar de la inundación que los dejó sin esperanzas.

El Callejón de Dios en Los Ríos

Margarita Brito, residente en el callejón de Dios en Los Ríos, Distrito Nacional, se encontraba acongojada por perder lo poco que ha podido comprar al trabajar hasta la medianoche en un pica pollo. Contó cómo perdió todo la madrugada del martes, al ver las cosas que son sacrificio, pudo costear y algunas aún no terminan de pagar; la llena de agonía y enojo.

“Entre todo lo que se me dañó están los papeles de mi esposo, que tenía que operarse de la vista, y ya no tengo los resultados del médico ni el número de la doctora porque todo se me mojó, se perdió todo”, expresó Brito entre lágrimas y angustia por ver todo su sacrificio perdido.

Las pocas cosas que aún permanecen en la vivienda la hacen un lugar húmedo por la ropa, el colchón y los muebles que aún no secan. Aún no pierde la esperanza de que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, vaya en ayuda de los afectados.

“El carro de mi marido, al buscar la comida, se dañó y ahora está gastando el dinero que no teníamos en repararlo”, dijo, mientras señalaba que el nivel del agua llegó hasta más de la mitad de su vivienda, que, a pesar de estar en una parte alta, se vio afectada.

A pesar de tener más de 40 años residiendo en el callejón, Brito dijo que nunca había vivido una situación de inundación similar a la que vivió la madrugada del martes. La desesperación la llevó a que su presión arterial se alterara, ya que padece de presión alta.

“Todo pasó como en una hora; me di cuenta cuando se estaba metiendo el agua porque mi hija me estaba llamando. Aquí ya no sirve nada porque han sobrepuesto a tres aguas unos cuadros que terminé de pagar el lunes”, afirmó.

Otro afectado fue Joaquín Peña Mesa, quien perdió su pasola, único método de transporte, sus ajuares, entre ellos nevera, microondas, aire acondicionado, mueble y colchones.

Dijo que el diputado del Distrito Nacional, Omar Hernández, vio el callejón el miércoles y llevó 10 colchones, pero estos no alcanzaron ni para la mitad de los afectados.

La presión del agua rompió la puerta de su vivienda, entrando sin limitaciones hasta inundar todo a su paso.

En la Yuca, conocida como las 800 por la cañada que lleva ese nombre, el personal del Ayuntamiento del Distrito Nacional se encontraba limpiando la calle para remover todo el lodo que imposibilitaba el paso de los peatones y un camión de comida cocida proporcionaba alimento a los afectados.

Los fuertes aguaceros en Manoguayabo

Algunas calles de los sectores Hato Nuevo y San Miguel, en Manoguayabo, se inundaron hasta que los vecinos perdieron sus pertenencias. Muchos describieron esas lluvias como las más fuertes que les han tocado vivir, debido a que en otras ocasiones sus casas no se habían inundado hasta el punto de salir corriendo con los pequeños en brazos.

Las camas, los muebles y la ropa estaban a las afueras de las viviendas, lo que daba la primera impresión de lo ocurrido. Todo lo que les costó esfuerzo y sacrificio estaba tirado, lleno de lodo. Algunos limpiaban lo poco que podían con lágrimas en sus mejillas.

En sector Lebrón aún limpian

En el sector Lebrón de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, aún limpian el entorno de sus viviendas y tratan de recuperar los colchones que cubrieron de lodo al ser arrastrados por la corriente provocada por las lluvias.

Para ir en auxilio de los afectados, el alcalde del municipio, Junior Santos, visitó el jueves a los más de 300 afectados en la zona para evaluar las ayudas que proporcionarían, según Nelson Ramírez, miembro del departamento de participación comunitaria del ayuntamiento.

“Se está promoviendo el tema de las ayudas principales, que son las camas, y se tratará de poner un gavión para que este río no vuelva a hacer lo mismo más de 300. Se están haciendo todos los levantamientos pertinentes para hacerlo lo más rápido posible porque las lluvias continúan”, afirmó Ramírez.

El tesorero de la junta de vecinos, Nelson Soriano, aseguró que en lo adelante las familias afectadas estarán recibiendo las ayudas de colchones e insumos necesarios.

Guajimia con los rastros de basura

Aunque a varios días de las lluvias la cañada de Guajimia en Santo Domingo Oeste permanece con los rastros de basura que arrojó durante el aguacero, parte de esta afectó a zonas cercanas, mientras los ciudadanos empiezan a recuperarse de las pérdidas.

A un lado de la cañada se encuentra un socavón que desde hace varios meses fue rellenado y, a consecuencia de las lluvias, este ha aumentado su tamaño, causando temor a los vecinos.