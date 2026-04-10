Manamoto: nuevo proyecto que busca reducir accidentes causados por motocicletas

Ante la alta proporción de accidentes, lesiones y fallecimientos de motociclistas en la República Dominicana la Fundación Movilidad Vial Dominicana (Movido) y Motores del Sur, formalizaron una alianza para promover la seguridad vial con la iniciativa “Manamoto (Mesa de Acción Nacional con Motociclistas)”, que tiene el propósito de integrar a los conductores en acciones comunitarias y educativas.

Este proyecto está orientado a la generalización de soluciones concretas frente a los desafíos de la seguridad del tránsito en el país. Con el fin de formar motociclistas responsables, reducir las conductas de riesgos e implementar programas de impacto social, brindando certificaciones, campañas educativas y jornadas comunitarias.

Durante un conversatorio realizado en las instalaciones del LISTÍN DIARIO con el director del medio, Miguel Franjul, el presidente de Movido y coordinador general de la Coalición Vial RD, Miguel Jiménez, explicó que este proyecto se basará en mesas de acciones donde se sentarán con los motociclistas para crear conciencia y brindarles educación continua durante un periodo de cuatro años.

Igualmente, analizarán las problemáticas reales y propondrán soluciones aplicables. “Lo que vemos a nivel social no es lo que presentan las instituciones”, indicó Jiménez.

Esta formación empezará el 18 de abril en la sala capitular de la alcaldía de Boca Chica con la participación de 150 motociclistas. Además, se irá implementando en las zonas más vulnerables como San Cristóbal.

El público objetivo para este proyecto serán los motociclistas urbanos, motoconchistas, moteros recreativos, conductores de plataformas digitales, empresas del sector, autoridades locales e instituciones vinculadas a la movilidad.

Esquema de trabajo

Jiménez explicó dentro de la esquematización de trabajo, mesas clasificadas en: cultura, protección, educación, conciencia y fiscalización.

Dentro del tópico cultural los conductores buscarán soluciones entre ellos ante las acciones indebidas que se cometen en la conducción del día a día. Con el objetivo de promover prácticas de conducción responsables y fomentar el cumplimiento de las normas de tránsito.

“Se les va a dar la oportunidad de expresarse, con las soluciones que ellos entienden para que se sientan parte. Nosotros ya tenemos las directrices pautadas, lo que vamos a hacer es llevarlos a comprenderlas,” dijo Claudio Genao, director de acciones sociales con motociclistas de la fundación Movido, conocido como Claudio en moto.

Asimismo, Motores del Sur certificará un compromiso vial para quienes se encuentren interesados en comprar una motocicleta asuman su palabra de ser responsables con su conducción y también con la formación de la fundación.

Esta empresa, apuesta por la incorporación de educación vial como un componente esencial para contribuir a la preservación de vidas.

“Nosotros empezamos a traer motocicletas y desde el inicio nos dimos cuenta que para el negocio ser sostenible, de verdad tenía que haber educación… Para que esto sea sostenible, la persona que me compre a mí una motocicleta tiene que ser una persona educada” explicó Peter Jazmín, director comercial de motores del sur.

Jazmín argumentó, que el 40% de las motocicletas que vende son de trabajo (motoconchos, motoubers, entre otros). Por lo que, según su análisis, si ese sector es el que necesita educación, entiende que para que su negocio pueda ser rentable, debe motivar la educación.

¿Dónde se desarrollará el programa?

Luego de su inicio formal el 18 de abril en la alcaldía de Boca Chica, este proyecto se extenderá a las siguientes localidades:

Santiago de los Caballeros el 25 de abril, recinto de la UASD; Barahona el 23 de mayo, UASD; San Juan de la Maguana el 20 de junio, salón privado; Puerto Plata el 25 de julio, Alcaldía; Punta Cana el 22 de agosto, Unicaribe; Moca el 19 de septiembre, Colegio Médico de Moca; San Cristóbal el 24 de octubre, Alcaldía; Higüey el 21 de noviembre; Alcaldía y San Pedro de Macorís el 19 de diciembre en la Alcaldía.

Con un total general de 2,225 motociclistas impactados por este proyecto a nivel nacional.