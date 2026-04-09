Inundaciones, crecida de cañada y deslizamientos de tierra por lluvias en La Puya de Arroyo Hondo

Abandono es lo que reflejan las familias que residen en La Puya de Arroyo Hondo, mientras con escobas las mujeres sacaban el agua de sus hogares, algunos vecinos ayudaban con los muebles y electrodomésticos con la esperanza de que cuando sequen no esté todo dañado.

"Cada vez que llueve así de fuerte es lo mismo, perdemos nuestros trastes que tanto nos costó", aseguró Jorge Félix, quien vive en la zona desde hace 27 años, cuenta que en tres o cuatro ocasiones se le ha inundado su vivienda.

La Puya “parte atrás”, como lo identifican sus moradores, presentó un desastre total tras la crecida de la cañada, con casas inundadas, basura que arropa toda la zona y más de la mitad de los que residen por esa zona de nacionalidad haitiana que no muestran mucha preocupación ante el debacle.

Aunque visiblemente afectados, los comunitarios hacen poca alarma, parece ya normal para ellos que cuando se registran lluvias intensas se enfrentan a la misma realidad: crecida de cañada, aporte de comida por parte las autoridades, pérdida de sus ajuares y ninguna solución.

El Plan Social de la Presidencia llevó comida lista a los comunitarios, como forma de apoyo tras los desastres que impedían a los afectados preparar alimentos por la condición en que quedaron los hogares.

La Puya parte principal

En un recorrido por este sector, periodistas de Listín Diario observaron el deslizamiento de tierra en una superficie donde se está realizando una construcción. El incidente ocasionó dificultad para el desplazamiento de los vehículos, por lo que miembros del Ministerio de Obras Públicas asistieron para retirar los escombros.

Los ingenieros Miguelina Sosa, directora regional, y Alberto Pérez, encargado de operaciones, se encontraban supervisando los trabajos, mientras cerraban la calle para poder avanzar y facilitar el tránsito.

Además, un comunitario encargado de cuidar un vivero ubicado justo al lado de la cañada, narró que la pérdida del negocio es millonaria, debido a que solo en la cantidad de tarrones que se perdieron es considerable.

Estructuras sufrieron daños por los efectos de las lluvias.LEONEL MATOS/LD

“Solo en los tarrones que se llevó el agua hay alrededor de 400 mil pesos, imagínate con todas las matas que se fueron también”, agregó.

En algunos residenciales de la calle Vega Real, se visualizaron inundaciones en las vías públicas y casas. Sin embargo, las personas que se encontraban sacando el agua y revisando sus vehículos, prefirieron no dar declaraciones, asegurando que ya han hecho muchas denuncias a las autoridades, pero a pesar de tener conocimiento, no hacen nada.