Al menos 19 homicidios se registraron en Semana Santa, dice Faride

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que durante la reciente Semana Santa se registraron 19 homicidios, una cifra inferior dentro de la serie histórica analizada con datos desde 2024.

La cifra representa una reducción frente a años anteriores, según explicó Raful: en comparación con el 2025, cuando se contabilizaron 39 homicidios en el mismo intervalo de la Semana Mayor, la disminución es de un 51 %.

El resultado también refleja una baja promedio de 41% respecto a otros períodos comparables que alcanzaron hasta 32 casos.

En cuanto a los tipos de los hechos, siete homicidios estuvieron vinculados a delincuencia, cuatro a conflictos sociales, cinco fueron resultado de intercambios de disparos y tres permanecen bajo investigación.

Raful explicó que la incidencia de los casos mostró picos específicos durante el Domingo de Ramos y el Lunes Santo, así como el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección.

La funcionaria atribuyó estos resultados a un mayor despliegue de agentes policiales durante la Semana Santa, así como a la coordinación con el Ministerio de Defensa, que reforzó la presencia de militares en puntos estratégicos previamente identificados.

Raful habló del tema en conferencia de prensa luego de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que encabezó al presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional.