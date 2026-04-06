Se entregan dos vinculados a muerte de mayor de la Policía en Villa Juana

La Policía Nacional informó que se entregaron dos de los prófugos vinculados a la muerte de un mayor policial en Villa Juana, como resultado de las labores de búsqueda e investigación.

La entidad indicó que se trata de José Miguel Guillermo de Jesús, alias “José”, y Aneury Amaury Espino Tejeda, también conocido como “El Montro”, quienes se presentaron acompañados por el Comité Dominicano de los Derechos Humanos y sus familiares.

Asimismo, el cuerpo del orden manifestó que ambos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones del caso.

Previamente, la Policía Nacional dio a conocer que Yeison Nivar Pérez, apodado “Mandrake”, de 24 años, cayó abatido tras enfrentar a los agentes actuantes en el Ensanche Luperón, mientras era activamente buscado por su presunta participación en el citado homicidio.

Mandrake era señalado como cabecilla de la banda de atracadores “El Circuito del Bloque”.

Detalles del hecho

De acuerdo con el informe preliminar, “Mandrake” era señalado como el cabecilla de la referida estructura delictiva, cuyos integrantes habrían participado en el ataque al oficial superior, junto a los prófugos identificados como José Miguel Guillermo de Jesús, Aneury Amaury Espino Tejeda, Yeimy Felipe García Heredia y Yoel Hernández Jimenez (a) “Yoel El Malo”.

El reporte indica que miembros policiales fueron alertados vía la central de radio sobre el ingreso de una persona herida de bala al hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.