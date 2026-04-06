Buhoneros de la Duarte se lanzan a las calles por supuestos atropellos de la alcaldía del DN

Decenas de buhoneros se lanzaron a la concurrida avenida Duarte, en Santo Domingo, para protestar contra los presuntos atropellos cometidos por la Alcaldía del Distrito Nacional en sus puestos de trabajo.

Al ritmo de "no somos delincuentes, queremos trabajar", los manifestantes alzaron su voz este lunes, tras indicar que durante el asueto de Semana Santa la autoridad municipal los desalojó de sus lugares de labores.

Hoy las casetas de madera situadas a lo largo de las aceras de la concurrida avenida se encuentran en ruinas.

Allí, cada puesto de trabajo ofrece a los visitantes algo distinto. Desde la venta de ropa, zapatos, productos para el cuidado personal, comestibles y demás objetos.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio y de Economía Informal, Tomás Cherry Morel, consternado por la situación que deshabilitó de sus labores a cientos de buhoneros, relató el hecho.

"Era' tiraron un contingente de más de 100 policías y guardias e iniciaron un desalojo masivo", dijo.

Sostuvo que justo a esa hora, un grupo de buhoneros intervino para que no destruyeran todas las casetas.

Indicó que muchas veces el gremio ha exigido que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, los escuche, pero esto no ha sido posible.

Le exige al presidente de la República, Luis Abinader, acudir a su llamado de culminar el proyecto de construcción de más de 100 casetas para los vendedores informales de la avenida Duarte en Santo Domingo.

"Nosotros le reiteramos al presidente de la República su intervención, debido a que le hemos hecho más de 20 comunicaciones a la honorable alcaldesa para reunirnos y buscar solución a la situación en la Avenida Duarte", expresó el vendedor.