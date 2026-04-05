Abinader insta a conducir con prudencia y cuidado en el asueto de Semana Santa

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, publicó en su cuenta de X un mensaje donde instó a manejar con cuidado a los ciudadanos que decidieron visitar diferentes comunidades del país en el asueto de Semana Santa.

“Regresa con máxima prudencia, respetando los límites de velocidad y las orientaciones de los organismos de socorro”, colocó Abinader en el inició del mensaje difundido a las 12:18 del mediodía.

De igual forma, el primer mandatario de la nación exhortó seguir las recomendaciones de las autoridades para así tratar de evitar accidentes que afecten a la ciudadanía.

“Cuidar la vida es un compromiso de todos; conduce con calma y sigue las recomendaciones de nuestras autoridades. Tu familia te espera en casa. Nuestra prioridad eres tú”, indicó.

Las palabras escritas por el jefe de Gobierno llegan el mismo día que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) anunció, a través de un boletín, el registro de 70 accidentes de tránsito en las últimas 24 horas.