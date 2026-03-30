COE coloca 10 localidades en alerta verde por incidencia de frente frío

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que colocó 10 localidades en alerta verde ante la nubosidad asociada a un frente frio localizado sobre aguas del océano Atlántico, la cual estará provocando aguaceros en parte del territorio nacional.

El organismo indicó que en alerta verde se encuentran Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel y Espaillat.

El COE recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a vientos anormales y oleaje peligroso. Mientras que, en la Costa Caribeña, desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), recomendó navegar con precaución debido a viento y olas anormales.

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) se esperan aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre distintas localidades del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Independencia, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, San Juan, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, Bahoruco, Elías Piña, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez.

La temperatura mínima estará entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.