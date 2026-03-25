Cloacas tapadas, olor fétido y falta de agua marcan la visita de Fellito Suberví en Guachupita

La falta de agua potable, el desborde de registros cloacales y el olor fétido penetrante a materia fecal protagonizaron los reclamos en el encuentro “La CAASD te escucha”. Un programa que pretende llevar solución a las comunidades de la capital.

Quienes residen en el populoso sector del Distrito Nacional, compuesto en su mayoría por departamentos, alzaron su voz este miércoles para exponer las penurias que enfrentan día tras día en sus hogares.

Allí, en el Club Renacer, ubicado en la calle San Martín de Porres esquina Santa Cruz de ese sector, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Fellito Suberví prometió resolver.

Durante el encuentro este martes, uno de los comunitarios que expresó las penurias en que viven los residentes fue Juan Belén, de apodo "Pipilo", presidente de la Junta de Vecinos Buena Vida.

"Guachupita necesita un presupuesto, porque Guachupita está colapsado. Si usted ve la gente de Guachupita, los que viven en la primera ya no aguantan, porque la materia fecal está junto", manifestó.

Al tiempo, indicó que la comunidad está cansada de la situación.

El líder comunitario también señaló que hay problemas con la trampa de grasa en el sector y colapsos en los registros sanitarios frente al destacamento de Guachupita.

Ante estas quejas y reclamos, el director de la Caasd aseguró dar pronta solución a las problemáticas, al tiempo de que indicó que justo en estos momentos está enfocado en llevar solución en la capital.

“Hoy le damos inicio a “La Caasd te escucha”, vamos a ir a todos los barrios del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo con soluciones. No solamente escuchar las necesidades en materia de agua y aguas residuales en los sectores que en algunos casos están afectados, pero vamos a ir a escuchar, pero vamos con soluciones”, sostuvo Fellito Subervi.

La contaminación en Guachupita

En distintos reportajes Listín Diario ha documentado las condiciones de los registros sanitarios y las quejas de los comunitarios del concurrido sector.

Allí, en el tercer piso del apartamento B, en la calle María Trinidad Sánchez, reside Germania Fría Moreno, quien es víctima por estar en contacto con la materia fecal y el mal olor que se desprende de los sépticos y llega hasta su vivienda.

Viviendas de la calle María Trinidad Sánchez con registro sanitario colapsado en Guachupita.Leonel Matos

La ama de casa reside en la localidad hace más de 10 años, pero señala que el estado de deterioro del sistema sanitario lo evidencia desde al menos tres o cuatro años.

"Esto se contaminó hace como tres o cuatro años atrás. Ese bajo, el mal olor, esa contaminación, el agua cuando viene, entonces es que baja más materia fecal", expresa la señora.

Indicó que, debido a la situación, su salud se ha visto afectada por virus gripales, al igual que a su familia.

"La materia fecal me afecta, eso me tiene con gripe. los niños por aquí están enfermos de mucha gripe y fiebre por ese bajo que está subiendo" expresó consternada la señora.

Inicios de los trabajos

Durante el encuentro "La Caasd te escucha", allí, Subervi llegó con maquinarias pesadas y acompañado de su equipo de trabajo con el propósito de dejar iniciado el proyecto.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo inició los trabajos para arreglar registro sanitario en Guachupita.Leonel Matos

Entre los equipos que llevó el director de la Corporación figuran: seis retroexcavadoras, tres camiones hidrosuccionadores, tres compresores, más de dos decenas de tubos de medianos y grandes diámetros, así como doce brigadas de alcantarillado, de mantenimiento y de optimización de las redes de distribución de agua potable.

Operadores de la Caasd inician las labores para dar solución a los problemas con el registro sanitario en Guachupita.Leonel Matos

Operativo médico

Pasadas las 10:30 de la mañana, ya estaban inscritas cerca de 100 personas, quienes recibieron atenciones médicas en el operativo llevado a cabo por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo realiza operativo médico en Guachupita.Leonel Matos

Esta jornada, que se desarrolló en toda la barriada, tuvo su punto de inicio en el Club Renacer, ubicado en la calle San Martín de Porres esquina Santa Cruz.

Durante la jornada, cientos de personas, entre adultos y niños, recibieron atenciones médicas.

Otros Detalles del proyecto

El programa "La Caasd te escucha" se aplicará en todo el Distrito Nacional.

Este programa tiene como objetivo resolver los problemas con las demandas de agua potable y alcantarillado sanitario en los sectores más vulnerables del Gran Santo Domingo.

Además, la jornada incluye fumigación y operativos médicos con la participación de los comunitarios de los sectores beneficiados.