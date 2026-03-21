Frente frío y vaguada provocan aguaceros en varias provincias del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), indicó que un frente frío sobre Haití y una vaguada pre frontal sobre el territorio dominicano provocará aguaceros en distintas provincias.

El organismo sostuvo que durante la tarde de este sábado el frente frío se estará moviendo directamente sobre el territorio nacional, esperándose que estas precipitaciones se intensifiquen.

Asimismo, Indomet pronosticó lluvias para La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, Peravia, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Al iniciar la noche, manifestó que las precipitaciones desaparecerán gradualmente, a medida que el sistema se desplace fuera del territorio, esperándose un cielo con nubes dispersas y menos precipitaciones para la madrugada del domingo.

La entidad recomendó que en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón en (Samaná), los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal, el resto de las costas se encuentran normales.

“Las temperaturas experimentarán un descenso a partir de esta noche, debido al paso del frente frio sobre el país, siendo agradables a frescas, especialmente en las zonas de montañas y sus valles, donde podrían aparecer nieblas o neblinas matutinas”, explicó el Indomet.