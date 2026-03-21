COE coloca 13 provincias en alerta por frente frío y vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó nueve provincias en alerta verde y cuatro en alerta amarilla, ante la incidencia de un sistema frontal ubicado al noroeste del país y una vaguada asociada que ha generado lluvias durante este sábado.

El COE apuntó que se encuentran en alerta amarilla las provincias Monte Cristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.

Mientras que en alerta verde están Puerto Plata, Elías Piña, Distrito Nacional, Santo Domingo, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y La Altagracia.

El organismo recordó que la alerta amarilla se establece cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

Asimismo, advirtió sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas en las zonas bajo alerta.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) sostuvo que para este sábado se esperan lluvias para La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, Peravia, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Al iniciar la noche, manifestó que las precipitaciones desaparecerán gradualmente, a medida que el sistema se desplace fuera del territorio, esperándose un cielo con nubes dispersas y menos precipitaciones para la madrugada del domingo.