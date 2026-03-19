Bomberos tienen más de 10 horas combatiendo incendio en almacén de Banreservas

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, aseguró que el incendio registrado a las 2:22 de la mañana de este jueves en un almacén de documentos del Banco de Reservas (Banreservas), ubicado en la calle Yolanda Guzmán, Distrito Nacional, está controlado en un 75 %.

"Tenemos un 75 % del incendio controlado y estamos a la espera de concluir con algunos focos de la extinción para entonces iniciar la fase de investigación", reveló el oficial pasada la una de la tarde.

Según Frómeta Herasme, dentro de la zona existen un total de 15 unidades de contención y 150 bomberos realizando distintas actividades para tratar de extinguir el siniestro.

Bomberos socorren el fuego en el almacén Banreservas que está ubicado en la calle Yolanda Guzmán.Leonel Matos

Varios de los 150 combatientes del fuego son provenientes de los municipios Santo Domingo Este y Haina. Además, diferentes auxiliares de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) han estado presentes.

"Aquí tenemos de Santo Domingo Este, de Haina y también personal de la Caasd. Estamos trabajando para terminar con la extinción", aseveró Frómeta Herasme.

Combaten la situación

Según han podido constatar periodistas de Listín Diario, varios brigadistas han trabajado en el segundo nivel del establecimiento y se han ubicado en dos puntos estratégicos: uno dentro del lugar y otro en la calle Eusebio Manzueta, detrás del local.

Conforme Frómeta Herasme, las llamas del fuego se han concentrado en el segundo piso y los socorristas tratan de evitar que avancen hasta el primer nivel del inmueble.

"El segundo nivel está comprometido, estamos trabajando allí y allí encontramos un incendio y evitamos que llegue al primer nivel donde también existen todos tipo de documentos", expresó.

Otra de las circunstancias observadas ha sido la presencia de grietas en la infraestructura, panorama creado por la radiación del incendio.

Los bomberos combaten incendio en almacén de BanreservasLeonel Matos

"Estamos evaluando las grietas por el tema de la radiación, siempre que hay radiación las estructuras tienden a agrietarse y en eso estamos, tomando todas las medidas de seguridad para que no les pase nada", finalizó.

Durante el transcurso de esta mañana, Banreservas realizó una publicación en sus redes sociales donde enfatizaron que se registró un conato de incendio en su almacén de calle Yolanda Guzmán, pero que no existían pérdidas humanas.

Como medida preventiva, las instalaciones permanecerán cerradas hoy, hasta garantizar las condiciones de salud y seguridad para el retorno de nuestro personal, de acuerdo a lo escrito dentro del comunicado.