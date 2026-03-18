Vuelos entre República Dominicana y Venezuela se reanudaron tras casi dos años de suspensión

Las operaciones aéreas entre la República Dominicana y Venezuela quedaron oficialmente reanudadas este miércoles 18 de marzo con el reinicio de los vuelos de la aerolínea venezolana Laser Airlines, marcando así el restablecimiento de una conexión clave para miles de pasajeros tras una prolongada suspensión provocada por tensiones entre ambos gobiernos.

El reinicio de esta ruta aérea se produce luego de que las autoridades de ambos países alcanzaran acuerdos bilaterales que permitieron levantar las restricciones impuestas desde julio de 2024, cuando se interrumpieron los vuelos comerciales entre ambas naciones.

De acuerdo con el director corporativo de Comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), Luis López Mena, las operaciones fueron retomadas en la ruta Caracas-Santo Domingo con vuelos directos de la referida aerolínea, lo que representa un paso importante en la normalización de las relaciones aéreas y el flujo de pasajeros.

El primer vuelo de Laser Airlines aterrizó en el país a la 1:00 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, desde donde posteriormente despegó a las 2:30 de la tarde con destino a Caracas.

La operación inaugural fue identificada con el número QL 2968, dentro del itinerario establecido por la compañía.

Estos vuelos forman parte de un programa regular de tres frecuencias semanales: miércoles, viernes y domingos, que busca restablecer de manera sostenida la conectividad entre ambas capitales.

Según se informó, tanto el vuelo de llegada como el de salida registraron un alto nivel de ocupación, con decenas de pasajeros, en su mayoría ciudadanos venezolanos, que aprovecharon la reapertura para reencontrarse con sus familiares luego de un largo período sin conexiones directas.

La reactivación de esta ruta no solo responde a la demanda acumulada de viajeros, sino que también representa un impulso para el intercambio comercial, el turismo y la integración regional, tras casi dos años de limitaciones en la movilidad aérea entre ambos países.

Con el regreso de las operaciones de Laser Airlines y la eventual incorporación de otras aerolíneas autorizadas, se espera que en las próximas semanas continúe fortaleciéndose el puente aéreo entre Santo Domingo y Caracas, devolviendo dinamismo a una de las rutas históricamente más transitadas del Caribe.