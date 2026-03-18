Realizan actos en honor al periodista Orlando Martínez en 51 aniversario de su muerte

Un día como ayer, 17 de marzo de 1975, asesinaron al periodista Orlando Martínez Howley. A los 51 años de su muerte, diversas instituciones honraron su legado y expusieron su historia.

Es así como bajo el tema: “La prensa de los 12 años” el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), junto al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana y al Archivo General de la Nación (AGN), remontaron las tragedias de los mártires periodistas, víctimas de los doce años de gobierno de Joaquín Balaguer.

Este martes quedó inaugurada esta exposición que parte desde 1966 hasta 1971, con una serie de recortes de periódicos plasmados en carteles que decoran la sede del Indotel en la Ciudad Colonial. Un museo que relata cómo en aquellos tiempos las voces de los periodistas eran silenciadas.

Estos sucesos contra la prensa dominicana abarcan desde presiones policiales, secuestros, asesinatos, exilios, presos políticos y atentados violentos.

Durante la puesta en marcha de la exposición, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Manzara, puntualizó que el objetivo del museo es preservar la historia. “Lo hacemos en un día donde hace 51 años asesinaron a Orlando Martínez, una figura icónica de la vida del periodismo, de las libertades, de la democracia”, sostuvo Gómez Manzara.

Orlando Martínez Howley. A los 51 años de su muerte, diversas instituciones honraron su legado y expusieron su historia.Leonel Matos/ Listín Diario

Como parte de la conmemoración, los directivos del Idotel señalaron que a partir de ahora, su edificio corporativo ubicado en la avenida 27 de Febrero lleva por nombre Orlando Martínez Howley.

Indicó que la designación del nombre de la edificación fue establecida mediante el decreto presidencial 160-26, emitido por el presidente Luis Abinader, el cual dispone que el inmueble donde opera el órgano regulador de las telecomunicaciones lleve el nombre del destacado periodista dominicano.

Mientras la directora y fundadora del Museo Nacional de la Resistencia, Luisa de Peña Díaz, destacó la importancia del proyecto tras enfatizar que la prensa dominicana debe hablar la verdad con libertad.

El CDP y la UASD exaltan legado

Ayer también el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)depositaron ofrendas florales en el busto del periodista Orlando Martínez, ubicado en la avenida José Contreras, en el lugar donde el comunicador cayó abatido el 17 de marzo de 1975 cuando se dirigía a la alta casa de estudios. Un crimen que marcó la historia de la prensa dominicana y la lucha por las libertades públicas.

El presidente del CDP, Luis Pérez Novas, emitió un mensaje sobre la valentía periodística de Martínez Hawley, y su responsabilidad ética con la expresión del pensamiento y la verdad sin importar su costo.

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Sostuvo que la muerte no destruyó el mensaje latente en el trabajo de cada periodista que investiga con rigor y cuestiona a las autoridades políticas con denuncias fornidas, “porque la verdad silenciada a la fuerza solo logra hacerla eterna”.

Mientras las máximas autoridades de la academia estuvieron acompañadas de familiares del mártir, gremios periodísticos y dirigentes sociales.

“Le damos la más cordial bienvenida para rendir homenaje a Orlando Martínez, periodista valiente, intelectual crítico y una de las plumas más firmes en la defensa de la verdad y la libertad de pensamiento”, expresó la vicerrectora de Extensión de esa academia, Rosalía Sosa.

El asesinato de Orlando

Orlando Martínez fue un influyente periodista que, a través de sus artículos y análisis, denunció abusos de poder y defendió las libertades públicas. Su asesinato ocurrió el 17 de marzo de 1975 en el período de gobierno de Joaquín Balaguer, conocido como de Los 12 Años.

Estos sucesos contra la prensa dominicana abarcaron desde presiones policiales, secuestros, asesinatos, exilios, presos políticos y atentados violentos.