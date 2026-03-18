Hombre denuncia más de 70 multas de tránsito pese a no conducir desde hace años

Un ciudadano denunció haber sido fiscalizado en al menos 73 ocasiones por agentes de la Digesett(Digesett), a pesar de asegurar que no conduce ningún tipo de vehículo desde hace varios años.

Se trata de Daniel Severino Fernández, quien manifestó su indignación tras descubrir la cantidad de infracciones acumuladas cuando acudió a una entidad bancaria para gestionar el pago de impuestos necesarios para la obtención de su pasaporte, trámite que le fue impedido debido a las multas pendientes.

El afectado explicó que su único vínculo con el tránsito fue la posesión de una motocicleta que utilizó hasta el año 2017, cuando sufrió un accidente y decidió deshacerse del vehículo. “No tengo carro, no manejo vehículo, ni siquiera motocicleta desde entonces”, afirmó.

Según su relato, tras recibir una primera multa en ese período, entregó su cédula como parte del procedimiento, lo que a su juicio habría sido utilizado de manera irregular para imponerle posteriores infracciones.

"De ahí en adelante me han puesto todo tipo de multas: por cinturón, por licencia, por cosas que nunca he hecho. Ellos se quedan con la cédula de uno y hacen lo que quieran; eso es una injusticia”, denunció.

Fernández aseguró que en su historial figuran sanciones tanto por violaciones cometidas en motocicletas como en vehículos de cuatro ruedas, a pesar de que nunca ha conducido automóviles.

El monto acumulado de las multas supera los 170 mil pesos, una cifra que considera imposible de pagar. “No hay forma de que yo pueda cubrir eso”, expresó.

El ciudadano indicó que acudió a instancias oficiales, donde, según dijo, le reconocieron que resulta inusual que una sola persona acumule tal cantidad de infracciones, sin que hasta el momento haya recibido una solución concreta.