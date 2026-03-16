Cae abatido “Bololo” al enfrentar patrulla policíal que lo buscaba mediante 11 órdenes de arresto

La Policía Nacional informó que cayó abatido Yoel Alberto Solano alias “Bololo” o “El Bobo 3030”, quien era activamente buscado mediante 11 órdenes de arresto por su presunta participación en atracos a mano armada cometidos en distintos sectores del Distrito Nacional.

“El Bobo 3030” era señalado por los investigadores como un asaltante recurrente que operaba en sectores como Guachupita, 27 de Febrero, La Ciénaga, María Auxiliadora y Los Guandules.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en horas de la mañana de este lunes 16 de marzo, en la avenida México esquina Salcedo, cuando miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) del destacamento María Auxiliadora realizaban labores de seguimiento para capturarlo.

Según el reporte policial, los agentes localizaron a "Bololo" tras recibir la alerta sobre su presencia en las proximidades del lugar. Al intentar detenerlo, el individuo habría respondido realizando varios disparos contra la patrulla, lo que obligó a los agentes a repeler la agresión, sufriendo las heridas que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello.

La institución del orden indicó que el antisocial en mención era buscado mediante las órdenes de arresto números 0101-SEPT-2025, 0025-JULIO-2023, 0072-AGOSTO-2025, 0141-ENERO-2026, 0258-SEPT-2025, 0181-JULIO-2025, 0013-ABRIL-2024, 0264-OCTUBRE-2024, 0253-ENERO-2025, 0285-OCTUBRE-2024 y 0043-MARZO-2026, vinculadas principalmente a atracos a mano armada cometidos en diferentes barrios de la capital.

Evidencia colectada

Los agentes actuantes ocuparon en poder del occiso una pistola marca Retay PT24, calibre 9mm P.A.K., con su cargador y cuatro cápsulas calibre .380, arma que habría utilizado para atacar a los agentes.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra bajo investigación para los fines correspondientes.