Bajos precios en Feria Agropecuaria atraen a cientos de personas

La Ciudad Ganadera acoge una vez más a la Feria Agropecuaria Nacional 2026, un mercado de consumo que durante diez días reúne a cientos de familias que, atraídas por los “bajos precios”, compran los artículos de la canasta básica.

Este domingo marcó la cuarta jornada de esta trigésima octava edición, la cual fue inaugurada el pasado jueves por la noche con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y cuenta con Corea del Sur como país invitado de honor.

En una visita a este populoso mercado, Listín Diario constató la aglomeración de personas que, valiéndose del día no laborable, aprovecharon las ofertas de la feria, en especial las del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).

Allí, los visitantes pueden adquirir desde verduras, vegetales, tubérculos, huevos y otros productos de la canasta básica a precios económicos.

“Los productos están a precios muy asequibles. Yo los veo muy baratos porque nos podemos ahorrar hasta RD$50 pesos en cada artículo”, expresó con alegría Natacha Concepción, de 40 años, quien declaró al Listín Diario asistir en cada edición a la feria para abastecerse de los productos de primera necesidad.

Explicó que el cartón de huevo en Inespre tiene un costo de RD$150, en tanto que en los supermercados lo ha tenido que comprar entre RD$200 y RD$220, “o sea, te estás ahorrando RD$70”.

También aclaró que, mientras tres libras de papas en la feria cuestan RD$100, en otros mercados una libra se adquiere a RD$50.

“Yo vine a comprar dos cartones de huevos, cebollas, carnes, azúcar, ajo y víveres y arroz”, dijo el ama de casa Concepción.

En ratificación de esta idea, Jaise Joseph Fermín, un capitaleño de 52 años, sostuvo que, en comparación con otros mercados, dio por buenos y válidos el costo de los productos en la feria.

“El sábado por la noche vine con mi familia para ver los precios, pero Inespre estaba cerrado, por eso decidimos venir hoy temprano para aprovechar los precios porque están mucho más económicos que en otros lugares”, dijo Joseph Fermín, y afirmó que está pensando regresar a la Ciudad Ganadera el próximo domingo.

Precios de Inespre

En la Feria Agropecuaria, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) expone a la venta artículos de la canasta básica.

Entre los productos que el consumidor puede encontrar en este mercado, se destaca el cartón de huevo a RD$150.

El precio del arroz selecto: de cinco libras a RD$140, de 10 libras a RD$280 y de 25 libras a RD$700.

Respecto al aceite, el precio ronda entre 80 y 575 pesos dominicanos. Una libra de azúcar a RD$30 y el café tostado a RD$320.

Los paquetes de coditos, fideos y espaguetis de 400 gramos cuestan RD$30.

En lo que se refiere a las carnes, la libra de cerdo cuesta RD$125 y la carne molida RD$150, mientras que la carne salada, RD$145 la libra. Dos libras de cebolla a RD$100, mientras que la libra de ajo a RD$140, y 3.5 libras de papas tiene un costo de RD$100. La piña cuesta RD$80.

Detalles de la Feria Ganadera

La Feria Ganadera Nacional se puso en marcha el jueves por la noche, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Esta edición está disponible desde el 12 al 22 de marzo.

De acuerdo con el Patronato Nacional de Ganaderos (PNG), en esta edición participarán 70 fincas; una exhibición ganadera de 515 animales bovinos, entre ellos 278 lecheros y 400 caprinos y ovinos.

El evento también integrará la exposición de 330 caballos que competirán en disciplinas como Paso Higüeyano, Paso Fino, reining y rodeo infantil.