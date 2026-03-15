Centrales de generación renovable no fueron origen de apagón nacional, dice Organismo Coordinador

La Asociación Dominicana de Empresas Renovables (ADER) valoró hoy los resultados del informe definitivo del Organismo Coordinador (OC) sobre el apagón nacional ocurrido el lunes 23 de febrero.

A través de un comunicado de prensa, la institución reveló que las centrales de generación renovable operaron bajo normativa y no fueron el origen de la inestabilidad del sistema.

En ese sentido, indicaron que dentro del informe técnico oficial (OC-GO-07-IDE-20260312-V0), la pérdida de tensión se originó por fallas específicas en las líneas de transmisión y la desconexión imprevista de centrales térmicas convencionales.

Además, revelaron que el análisis de oscilografía confirmó que las plantas renovables se mantuvieron inyectando energía hasta que el colapso de la red forzó su salida automática por protocolos de seguridad y protección de equipos.

"Los datos técnicos son claros: culpar a las energías limpias de debilidades estructurales en la red de transmisión es un error de diagnóstico que genera ruido innecesario en el mercado energético", afirmaron directivos de ADER.

"El informe confirma que nuestros sistemas de protección funcionaron según lo previsto para salvaguardar la integridad de la red”, agregaron.

Conforme la nota enviada a los medios de comunicación por parte de ADER, el documento del OC señala fallas en la coordinación de protecciones sistémicas (como el esquema EDAC), las cuales no actuaron a tiempo para estabilizar la frecuencia.

"Para lograr una matriz energética resiliente, República Dominicana debe enfocarse en modernizar su red de transporte eléctrico. La transición energética no solo requiere más sol y viento, sino una red de transmisión robusta que esté a la altura de la inversión privada que estamos impulsando", concluyó el gremio.