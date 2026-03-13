Mirex anuncia que autoridades de Guinea liberaron al piloto dominicano Fabio Espinal

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) anunció que las autoridades judiciales de Guinea pusieron en libertad al piloto dominicano, Fabio Espinal y un colega estadounidense.

Espinal y su compañero, Bradley Scott Schlenker, permanecían bajo arresto en una prisión en Conakri desde el 28 de diciembre de 2025.

El Mirex sostuvo que desde su detención, estuvo en contacto con el piloto, sus abogados y familiares, al momento que realizaron gestiones diplomáticas para ofrecerle la debida asistencia consular.

“Desde su detención, el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo en contacto con el piloto criollo, sus familiares más cercanos, especialmente su padre, y sus abogados en Guinea y República Dominicana. Asimismo, se realizaron gestiones diplomáticas a través de varias embajadas dominicanas, con miras a ofrecerle la debida asistencia consular, el respeto al debido proceso y la protección de sus derechos fundamentales”, dijo el Mirex a través de un comunicado.

Los pilotos habían sido imputados por presunta violación del espacio aéreo guineano, aterrizaje no autorizado y atentado contra la defensa nacional en Guinea.