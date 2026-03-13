Las Lilas y objetos de todo tipo llegan otra vez al puente flotante del río Ozama

Aunque las aguas del río Ozama se cubren con frecuencia de los llamados “jacinto de agua”, o lilas, su permanencia en el afluente es muy esporádico, debido a la rapida acción de la Armada Dominicana que procede a su retiro antes de que desemboquen en el Mar Caribe.

El gran cumulo de lilas y otros desperdicios los arrastra el rio Ozama debido a que el paso por el país de una vaguada ha provocado intensos aguaceros en la provincia Monte Plata, donde nace el afluente lo cual ha aumentado sus aguas, arrastrando las lilas y otros objetos hasta el puente flotante, punto donde el Ozama desemboca en el mar Caribe.

Los testimonios

Residentes de la zona explicaron a reporteros del Listín Diario que, pese a la gran cantidad de lilas que descienden diariamente por el río, la acumulación no es preocupacion debido a que la Armada Dominicana (que tiene una base cercana) retira de forma frecuente los residuos que se concentran en el lugar.

Welinton Ruiz, motoconchista que trabaja frente al río, aseguró que el personal mantiene el área bajo vigilancia constante.

“La Armada no deja que aquí se junte basura porque limpian diario. Si ves hojas es porque las van a recoger mañana, y a veces también viene el ayuntamiento. Todos los barrios que están por aquí, incluso más allá de Sabana Perdida, tiran basura en el río y termina desembocando aquí”, expresó.

De igual forma, Natividad Paz, propietaria de una pescadería ubicada en las inmediaciones del río Ozama, afirmó que actualmente la situación no representa un problema para los comerciantes de la zona.

Paz valoró positivamente la instalación de una baranda en los alrededores del río, medida que, según comunicó ha contribuido a mejorar la seguridad y el entorno del lugar.

“Los comerciantes aledaños estamos contentos con la baranda que pusieron alrededor del río. A pesar de que estamos cerca, no nos afecta y estamos bien”, manifestó.

Tanto residentes de las comunidades cercanas como comerciantes hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar lanzar desechos al río, con el fin de preservar tanto el río Ozama como el mar Caribe de la contaminación.

Las lilas o jacintos acuáticos, es un problema que ha afectado los cauces de los ríos Ozama e Isabela por años, y son consideradas como un indicador de la contaminación ambiental producida por los sectores y empresas que vierten sin ningún tipo de control sus desechos en estos afluentes.

Expertos consideran que expertos consideran que este mal debe tratarse acabando con el origen de la contaminación, pero también se ha planteado que otra alternativa sería aprovechar los componentes de esta planta para crear combustibles y energía.