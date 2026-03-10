Reductores de velocidad en avenida Colombia generan controversia

La colocación de reductores de velocidad en el entorno de la intersección de las avenidas Los Próceres y Colombia, en las proximidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), ha generado reacciones encontradas por parte de los conductores y transeúntes que transitan diariamente por estas calles.

¿El objetivo?, intentar reducir la velocidad de los vehículos y prevenir así accidentes en puntos claves por el constante flujo vehicular, especialmente en horas pico. Sin embargo, algunos conductores consideran que, aunque la intención es positiva, la implementación ha provocado congestión en el tránsito.

Durante un recorrido por el área, se pudo observar cómo los vehículos reducen la velocidad al acercarse a los nuevos reductores, lo que en algunos momentos ralentiza la circulación y provoca largas filas de automóviles.

El conductor Robinson Alcántara Olivia, explicó de manera positiva la medida, señalando que los reductores representan una forma de prevención para quienes circulan por la zona. “Eso está bien, es precaución”, expresó al considerar que obligar a los conductores a disminuir la velocidad puede ayudar a evitar accidentes en un lugar transitado por peatones.

Reductores de velocidad.José Alberto Maldonado / Listín Diario

Aunque las filas de autos no tardaban más de cinco minutos detenidos por agentes de la Digesett, otros choferes manifestaron su inconformidad con la situación. Julio Alberto indicó que, aunque reconoce que los reductores pueden ser necesarios, también generan inconvenientes en la circulación.

“En realidad eso está bien, no digo que no, pero entonces mira el tapón que se arma, mejor necesitamos más carriles, no que nos quiten porque y entonces ¿en qué estamos?”, comentó mientras esperaba poder avanzar entre la fila de vehículos.

En medio de la congestión, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se encontraban en la zona tratando de agilizar el tránsito, dando paso a los vehículos y procurando descongestionar la vía.

Sin embargo, el ambiente mostraba la tensión propia de los conductores y el sonido repetitivo de las bocinas se podían escuchar con claridad.