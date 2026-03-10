Fedomu y la LMD unen a la Alcaldía para intensificar la recogida de basura en Santo Domingo Oeste

En un trabajo conjunto, la Liga Municipal Dominicana (LMD) de la mano con la alcaldía de Santo Domingo Oeste, anunciaron la intervención para la mejora de la recolección de residuos sólidos.

Según informaron mediante una nota de prensa, este operativo de limpieza se lleva a cabo en coordinación con la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), y se realizará “durante el tiempo necesario”.

De esa forma, indicaron que durante la primera fase de esta intervención se dispusieron 10 camiones compactadores “para maximizar la recolección de residuos sólidos”.

camiones compactadores que van a implementar en el operativofuente externa

El presidente de la LMD, Victor D’Aza, afirmó que su objetivo es mantener la limpieza de SDO. "Estamos aquí para garantizar que cada rincón de Santo Domingo Oeste esté limpio y ordenado. Esta intervención es sólo es el comienzo”, afirmó el presidente de la liga.

Francisco Peña, alcalde del municipio, agradeció a D’Aza y a la LMD por el apoyo en el trabajo de mejorar la recolección de basura, que según indicó, es una de las mayores demandas de las ciudadanía de la zona.

Asimismo, D´Aza reafirmó su compromiso en la mejora de la calidad de vida de los dominicanos, “de manera que contribuyamos a elevar la calidad de vida ahí donde cada dominicano realiza su cotidianidad, esto es, en cada municipio y Distrito Municipal del país”, afirmó.